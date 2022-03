Joe Flacco de retour chez les Jets

Les Jets de New York ont réembauché le quart-arrière Joe Flacco en lui accordant un contrat, jeudi.

Les clauses de l’entente n’ont pas été divulguées.

Flacco, 37 ans, s’était joint à l’organisation en 2020 et avait amorcé quatre rencontres, totalisant 864 verges, six touchés et trois interceptions. Durant la saison morte suivante, il avait conclu une entente avec les Eagles de Philadelphie, mais ceux-ci l’ont échangé aux Jets en octobre dernier. À New York, il a amassé 338 verges et trois majeurs par la voie aérienne en 2021.

Le vétéran a remporté le Super Bowl avec les Ravens de Baltimore en février 2013. Depuis le début de sa carrière dans la NFL, il a récolté 38 245 verges et 212 majeurs, contre 136 relais interceptés.