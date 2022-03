Martin St-Louis et les joueurs des Canadiens de Montréal n'ont pas eu droit à des huées, mais plutôt des applaudissements de la foule présente au Centre Bell, à la suite de la défaite de jeudi contre les Panthers.

«Je pense qu'ils apprécient notre effort et aussi notre style de jeu, a déclaré l'entraîneur-chef des Canadiens. C'est rare qu'on est sorti d'un match. Pour nous les entraîneurs, c'est le fun d'avoir le soutien des fans.

«Je trouve qu'on s'est bien battu. On n'a pas eu le résultat que l'on voulait, mais c'était un match le fun à jouer et à diriger.»

Le Lavallois avait aussi de bons mots pour le défenseur Alexander Romanov.

«C'est un gars physique, mais il y a un temps et un endroit pour livrer une mise en échec. Il est calme et il lit mieux le jeu pour savoir quand c'est le temps d'être robuste ou non, et nous aider défensivement.»

St-Louis a aussi précisé que Jeff Petry a souffert d'une blessure au bas du corps en troisième période face aux Panthers.

Voici les autres points de presse :

JOEL EDMUNDSON

Point de presse de Joel Edmundson après la défaite contre les Panthers -

PAUL BYRON

Point de presse de Paul Byron après la défaite contre les Panthers -

MIKE HOFFMAN