EN DIRECT | Canadiens - Panthers

Les Canadiens tentent de retrouver le chemin de la victoire, ce soir à Montréal, alors qu'ils reçoivent les Panthers de la Floride.

Pour l'occasion, les Panthers comptetront pour la première fois sur les services du défenseur Ben Chiarot, acquis des Canadiens il y a quelques jours.

Nous sommes en deuxième période. La marque est de 3-2 pour la Floride.

SOMMAIRE

DEUXIÈME PÉRIODE

10:08 | Anthony Duclair (FLO) est puni pour coup de bâton à l'endroit de Cole Caufield (MTL)

10:01 | Jake Allen (FLO) se signale de nouveau devant Jonathan Huberdeau (FLO)

9:14 | Patric Hornqvist (FLO) s'échappe, ne peut déjouer Jake Allen (MTL)

8:57 | Tyler Pitlick (MTL) tente un bon tir des poignets, Spencer Knight (FLO) était prêt

8:46 | Jake Allen (MTL) se dresse devant un tir de Gustav Forsling (FLO)

7:06 | BUT - Anthony Duclair (FLO) fait dévier un tir de Ben Chiarot (FLO) et marque, c'est 3-2 pour la Floride

Duclair donne l'avance aux Panthers -

5:59 | BUT - Jake Evans (MTL) fait dévier un tir d'Alexander Romanov (MTL) et marque, c'est 2-2!

Evans redirige un tir de Romanov et crée l'impasse -

5:46 | Spencer Knight (FLO) se signale sur une frappe d'Alexander Romanov (MTL)

4:10 | Cole Caufield (MTL) profite d'un risque pris par Ben Chiarot (FLO) pour s'échapper complètement seul, mais ne parvient pas à battre Spencer Knight (FLO)

1:45 | Bel arrêt de Jake Allen (MTL) aux dépens de Carter Verhaeghe (FLO)

1:12 | BUT - Mason Marchment (FLO) profite d'un revirement, tente le tourniquet, tire sur Jake Allen (MTL) et la rondelle rebondit dans le but, 2-1

Les Panthers prennent l'avance sur un revirement -

0:00 | Début de la deuxième période

PREMIÈRE PÉRIODE

19:55 | Gros arrêt de Jake Allen (MTL) aux dépens de Patric Hornqvist (FLO)

18:49 | Jake Allen (MTL) se signale devant Aleksander Barkov (FLO)

17:42 | Autre bel arrêt de Spencer Knight (FLO), cette fois sur Joel Armia (MTL)

16:44 | Jake Allen (MTL) stoppe Mason Marchment (FLO) qui s'amenait en échappée lui aussi

16:06 | Bel arrêt de Spencer Knight (FLO) sur Jake Evans (MTL) qui s'amenait en échappée

CH-Panthers: deux échappées de suite en 1re période -

14:25 | Bonne séquence de Jake Evans (MTL) en inf. numérique qui va étirer le temps en fond de territoire des Panthers

13:22 | Nick Suzuki (MTL) est puni pour avoir fait trébucher

12:42 | Solide mise en échec de Joel Edmundson (MTL) à l'endroit de Carter Verhaeghe (FLO)

10:30 | Patric Hornqvist (FLO) insiste un peu à l'endroit de Jake Allen (MTL), mêlée, il y a

8:35 | Spencer Knight (FLO) se signale sur un tir dévié par Joel Armia (MTL)

8:19 | Corey Schueneman (MTL) est puni pour rudesse

7:36 | Eetu Luostarinien (FLO) tente sa chance d'un angle fermé, Jake Allen (MTL) dit non

5:22 | Gustav Forsling (FLO) prive Cole Caufield (MTL) d'une bonne occasion

3:29 | Jake Allen (MTL) se signale devant Anthony Duclair (FLO)

2:35 | Laurent Dauphin (MTL) est puni pour avoir retenu

0:36 | BUT - Aleksander Barkov (FLO) sert un tir parfait à Jake Allen (MTL) et c'est rapidement 1-1

Barkov répond rapidement -

0:29 | BUT - Nick Suzuki (MTL) touche la cible d'un tir précis en av. numérique

1-0 -

0:20 | Jonathan Huberdeau (FLO) est puni pour rudesse

Les formations:

#FlaPanthers during rushes:



Verhaeghe - Barkov - Giroux

Huberdeau - Bennett - Duclair

Marchment - Luostarinen - Reinhart

Lomberg - Acciari - Hornqvist



Chiarot - Weegar

Forsling - Gudas

Hagg - Montour



Knight

Bobrovsky — Jameson Olive (@JamesonCoop) March 24, 2022

AVANT-MATCH

Acquis dans la transaction envoyant Tyler Toffoli aux Flames de Calgary en février, Tyler Pitlick jouera pour une première fois avec le CH. Il remplacera Jonathan Drouin, qui est retourné chez lui, car il a été en contact avec une personne infectée à la COVID-19.

Pour sa part, le nouveau jeune défenseur Justin Barron, récemment acquis de l'Avalanche du Colorado, devra patienter avant de faire ses débuts dans son nouvel uniforme. Tout comme William Lagesson, obtenu des Oilers d'Edmonton, il a été retranché par l'entraîneur-chef Martin St-Louis.

Les Panthers compteront aussi sur un autre nouveau venu de marque en Claude Giroux, acquis des Flyers à la date limite des transactions.