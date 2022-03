Des débuts explosifs pour Maude-Aimée Leblanc

La Québécoise Maude-Aimée Leblanc a pris le sixième rang après une première ronde mouvementée à la Classique JTBC de la LPGA, jeudi à Carlsbad, en Californie.

La golfeuse de 33 ans a remis une carte de 68 coups (-4), ce qui la place à égalité avec cinq compétitrices. Leblanc aurait pu viser encore plus haut et peut-être même occuper la tête du classement, mais un double-boguey au 17e fanion et un boguey pour terminer sa ronde l’ont fait reculer.

Leblanc n’a joué la normale que cinq fois sur le parcours du Aviara Golf Club. Sa première moitié de journée a été constellée de sept oiselets et deux bogueys. Elle a retranché deux autres coups au par sur le neuf de retour.

Il s’agit d’un troisième tournoi cette saison pour la native de Sherbrooke. À son premier événement sur le circuit de la LPGA depuis 2019, en janvier au tournoi Gainbridge at Boca Rio, elle avait conclu à égalité au huitième rang.

L’autre Canadienne en lice cette semaine est la joueuse originaire du Texas Maddie Szeryk. À ses débuts en LPGA, la golfeuse de 25 ans a joué la normale de 72. Elle est à égalité au 67e rang.

C’est la Sud-Coréenne Jin Young Ko qui occupe le sommet après 18 trous, elle qui a joué 65 (-7) en ne commettant aucune erreur de parcours. Un coup derrière, la Danoise Nanna Koerstz Madsen assurera la poursuite vendredi.