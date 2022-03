De grands moments dans l’histoire du March Madness

Le mythique tournoi du March Madness est présenté depuis 1939 et les grands moments qui ont façonné son histoire sont nombreux. Le Journal a pigé dans le tiroir à souvenirs pour proposer quelques-uns des événements les plus mémorables.

• À lire aussi: La mairie de New York autorise les sportifs non vaccinés à jouer à domicile

• À lire aussi: Le phénomène Mathurin: le Québécois fait fureur au March Madness

• À lire aussi: Une grand-messe américaine

Magic contre Bird

Le championnat national de 1979 n’a pas été le plus marquant pour le suspense, mais parce qu’il a été la première étape de ce qui est devenu une grande rivalité dans le basketball, celle entre Magic Johnson et Larry Bird. Les deux étaient déjà de jeunes étoiles montantes et, à ce jour, jamais un match de basketball n’a battu le record d’auditoire établi pour ce duel.

Indiana State, l’équipe de Bird, était invaincue, mais Johnson a mené Michigan State à une victoire de 75-64 grâce à 24 points et sept rebonds.

Jordan s’élance

Difficile de ne pas évoquer le grand Michael Jordan. Il s’est surtout fait connaître avec sa carrière grandiose chez les Bulls de Chicago dans la NBA, mais avec North Carolina au March Madness, en 1982, il a assis sa légende.

Son équipe tirait de l’arrière par un point face à Georgetown (avec Patrick Ewing) lors du championnat national avec 15 secondes à jouer. Jordan a alors effectué un lancer parfait qui s’est avéré victorieux, procurant un gain de 63-62 aux Tar Heels.

La plus grosse surprise

Une seule fois dans l’histoire du March Madness une équipe établie comme 16e tête de série dans sa section a triomphé d’une équipe classée au premier rang. En 2018, l’Université du Maryland, Baltimore County (UMBC) a semé l’émoi en renversant Virginia, démolissant ainsi des millions de tableaux de prédictions.

Encore plus fou, la victoire a été remportée de manière convaincante, par 74-54. La leçon d’humilité a été bien reçue par Virginia, qui a remporté le tournoi l’année suivante.

Parcours historique

Il y a parfois des moments qui transcendent le sport. La conquête du championnat national de 1966 par Texas Western en est un bon exemple. Cette université est devenue la première dans l’histoire du tournoi à remporter le titre national avec cinq partants noirs.

Le triomphe a eu d’autant plus d’ampleur qu’il est survenu face à Kentucky, qui ne misait que sur des joueurs blancs, jusqu’au changement en 1969.

Toute une remontée

Puisqu’il est abondamment question de Bennedict Mathurin et de l’Université de l’Arizona cette année, un moment embarrassant impliquant l’équipe 15 ans plus tôt demeure gravé. Détenant une avance confortable de 15 points avec quatre minutes à jouer, les Wildcats l’ont solidement échappé face à l'Illinois.

Les rivaux ont marqué 20 points contre 5 dans les dernières minutes pour provoquer la tenue d’une prolongation et ont ensuite gagné 90-89 pour passer au Final 4. Ce n’est jamais fini tant que ce n’est pas fini...

UCLA contre Gonzaga

Il faut souvent quelques années pour réaliser que des matchs figurent parmi les grands classiques, mais la demi-finale de l’an dernier entre UCLA et Gonzaga demeure mémorable. UCLA, équipe semée 11e, est parvenue à passer de la ronde du First 4 à celle du Final 4.

L’équipe a poussé les grands favoris de Gonzaga dans leurs derniers retranchements. Avec 3,3 secondes à faire, Johnny Juzang a nivelé la marque pour UCLA. Puis, Jalen Suggs a soulevé Gonzaga en reprenant le ballon sur-le-champ pour ensuite lancer du milieu de terrain pour le panier victorieux. Les Bulldogs l’ont emporté 93-90 au son de la sirène dans un match où l’avance a été échangée entre les deux clubs à 19 reprises.