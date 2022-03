Cody Rhodes revient à la WWE

Cette semaine aux «Anti-Pods de la Lutte», Pat et Kevin discutent des plus récentes mises à jour concernant WrestleMania, dont la confirmation que Cody Rhodes y fera un retour, dans un combat contre Seth Rollins.

Les deux animateurs parlent également de l’excellent épisode d’AEW Dynamite de la semaine dernière, des nouveaux noms de 2point0, en plus d’avoir un nouveau thème, celui de la lutte québécoise. Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer! À écouter ici: