Longue absence pour Rasmus Sandin

Le défenseur des Maple Leafs de Toronto Rasmus Sandin manquera quelques semaines d’activités en raison d’une blessure au genou, a confirmé son entraîneur-chef Sheldon Keefe, mercredi avant-midi.

Le joueur de 22 ans a été blessé durant le match de samedi contre les Predators de Nashville. Il a d’ailleurs joué jusqu’en fin de troisième période de la rencontre. Aucune date de retour au jeu n’a été soulevée par Keefe, mais celui-ci n’avait pas de bonnes nouvelles à communiquer dans son point de presse précédant l’affrontement face aux Devils du New Jersey.

«Je n’ai rien à ajouter, mis à part que ce sera certainement une question de semaines, selon ce qu’on m’a dit, a-t-il déclaré, tel que rapporté par le réseau Sportsnet. Combien? Nous ne sommes pas sûrs.»

«Je lui ai écrit [mardi]. Il marche ici et là, effectue des exercices au gymnase et d’autres trucs du genre. Il se déplace, mais il faudra un peu de temps pour guérir et obtenir davantage de précisions sur la durée de sa remise en forme, a poursuivi le pilote. Il se trouve dans un bon état d’esprit et travaille en salle, donc sa convalescence est bien en marche.»

Sandin a récolté cinq buts et 11 mentions d’aide pour 16 points en 51 parties cette saison. Acquis du Kraken de Seattle, dimanche, le vétéran Mark Giordano remplacera le Suédois aux côtés de Timothy Liljegren.