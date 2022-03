Les Lions l’échappent en prolongation

Pour un troisième match consécutif, les Lions de Trois-Rivières n’ont pas été en mesure de trouver le fond du filet plus d’une fois et se sont inclinés 2 à 1 en prolongation contre les Swamp Rabbits, mercredi, à Greenville.

Ayden MacDonald est l’un des joueurs les plus prolifiques de l’ECHL par les temps qui courent et l’attaquant format géant l’a montré en déjouant Artur Silovs d’une belle feinte en période supplémentaire. Le Britanno-Colombien a inscrit un septième but en quatre matchs, acceptant une belle remise au centre d’Anthony Rinaldi pour s’échapper.

Ce dernier s’était aussi fait complice du but égalisateur de Bobby Russell à 15 min 33 s de la première période. Une minute plus tôt, Ryan Romeo ouvrait la marque pour les Lions, parfaitement alimenté dans l’enclave par Olivier Archambault.

Trois-Rivières n’a gagné qu’un seul de ses sept derniers duels. Vendredi dernier, les hommes d’Éric Bélanger avaient vaincu les Mariners du Maine 1 à 0. L’équipe de la Mauricie disputera trois matchs en autant de jours face aux Stingrays de la Caroline du Sud, à compter de vendredi.