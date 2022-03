Lagesson est en quête de confiance

Contrairement à Justin Barron, qui a tout l’avenir devant lui, William Lagesson a probablement atteint son plein potentiel. À 26 ans, le Suédois était utilisé sporadiquement par les Oilers d’Edmonton, prenant part à 30 des 62 premiers matchs de l’équipe.

Pour lui, cette transaction représente l’occasion de repartir sur de nouvelles bases. Même si elle signifie quitter une formation qui se trouve actuellement dans le portrait des séries pour un club qui a éprouvé sa part d’ennuis cette saison.

« Il y avait de bons gars et de bons joueurs à Edmonton, mais j’essaie de ne pas trop y penser. Ce que je souhaite, maintenant, c’est de m’intégrer à ce nouveau groupe et aider l’équipe à gagner pour finir la campagne en force. »

Lagesson deviendra joueur autonome avec restriction au mois de juillet. Il voudra immanquablement faire bonne impression dans l’espoir de signer une nouvelle entente.

En fond de territoire

Pour ce faire, il est conscient qu’il devra peaufiner certains aspects sur la glace.

« Je dois améliorer mon jeu offensif, appuyer l’attaque plus régulièrement. Je pense que ça va venir en étant utilisé plus souvent, a indiqué Lagesson, employé 12 min 20 s, en moyenne, par rencontre. En jouant de façon plus régulière, je gagnerai en confiance. »

« En même temps, je ne dois pas oublier ce qui m’a amené jusqu’ici : être efficace en fond de territoire, gagner les bagarres pour l’obtention de la rondelle et la bouger rapidement », a-t-il ajouté.

Huit arrières en santé

Reste à voir quels sont les plans que l’entraîneur-chef Martin St-Louis et son adjoint Luke Richardson lui réservent.

Avec son ajout et celui de Barron, ils sont maintenant huit défenseurs en santé chez le Tricolore. Sans compter Kale Clague qui soigne toujours une blessure au haut du corps et qui s’entraîne toujours avec une couleur de chandail le soustrayant aux contacts.