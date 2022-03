Huberdeau : «On le sait que c'est notre année»

Les Panthers de la Floride seront les prochains adverdaires du Canadien jeudi et ce sera aussi la première occasion de voir Claude Giroux et Ben Chiarot dans leur nouvel uniforme.

Lors de son passage hebdomadaire à l'émission JiC, Jonathan Huberdeau a, non seulement, hâte de voir ses nouveaux coéquipiers à l'oeuvre, mais il sait que cette saison, les Panthers ne peuvent pas échouer.

• À lire aussi: Patrice Bergeron: le mystère persiste, même pour son entraîneur

• À lire aussi: Un premier entraînement avec le CH pour Justin Barron

«On le sait que c'est notre année. La direction a fait son travail, nous avions déjà une très bonne équipe et on s'est tout de même amélioré offensivement et défensivement.»

D'ailleurs, celui à qui il ne manque que 14 points pour atteindre le plateau des 100 cette saison prévoit beaucoup de feux d'artifices avec le duo Barkov-Giroux qui devrait aussi évoluer avec le #11 lors des avantages numériques.

Par ailleurs, questionné sur l'absence d'Aaron Ekblad, Huberdeau s'est montré rassurant sur la présence de son capitaine lors des prochaines séries éliminatoires. «Il est supposé d'être en mesure de jouer en séries, mais on ne sait jamais. Il démontre plusieurs signes encourageants et c'est bien de le voir à l'aréna avec les gars. J'espère qu'on pourra compter sur lui.»

Vous pouvez visionner l'entrevue complète avec JiC ci-haut.