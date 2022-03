Étouffé par la profondeur de l’Avalanche

Avec Cale Makar, Samuel Girard et Bowen Byram, l’avenir à la ligne bleue de l’Avalanche semble assuré pour des années à venir. Bonne chance aux nouveaux venus qui tenteront de percer cette formation.

C’est le constat qu’a fait Justin Barron à sa première saison dans les rangs professionnels. Malgré un camp d’entraînement qu’il a lui-même qualifié de très bien, celui que le Canadien a acquis en retour d’Artturi Lehkonen a passé presque tout l’hiver dans la Ligue américaine, amassant cinq buts et 15 passes en 43 matchs avec les Eagles du Colorado.

« J’ai réalisé que j’étais très près de la LNH. Mais il y a une tonne de profondeur chez l’Avalanche. Je pense que j’aurai plus de chance de jouer dans la LNH ici qu’au Colorado », a raconté le défenseur de 20 ans, à sa première rencontre avec les médias montréalais.

Choix de premier tour de l’Avalanche (25e au total) lors du repêchage de 2020, le Néo-Écossais a tout de même eu l’occasion de disputer deux matchs, à la mi-décembre, avec l’équipe de Nathan McKinnon.

« Dès le premier jour, j’ai apprécié mon expérience avec cette organisation. C’est elle qui m’a permis de réaliser mon rêve, a indiqué Barron. La glace étant brisée, je serai plus à l’aise si on me fait jouer un match ici. »

Crédit photo : Photo Pierre-Paul Poulin

Un rare droitier

Le grand défenseur droitier disputera assurément un match dans l’uniforme du Canadien d’ici la fin de la saison. Toutefois, pour l’instant, le plan demeure inconnu.

Impossible de savoir s’il affrontera les Panthers ou si Martin St-Louis l’utilisera au cours du week-end.

« Son jeu va dicter le plan, a affirmé l’entraîneur du Canadien. Il a l’occasion d’apprendre nos concepts de jeu et ça va l’aider pour la saison prochaine. C’est à lui de saisir sa chance, de nous démontrer quel type de joueur il peut devenir. »

Cette incertitude n’a pas empêché Barron d’analyser la formation du Canadien.

« J’ai jeté un coup d’oeil, a-t-il admis. C’est une bonne équipe avec un jeune noyau de joueurs. Le fait que je dois droitier m’aide beaucoup. J’espère que je serai utile à cette formation. »

En effet, les arrières droitiers ne sont pas monnaie courante. Chez les espoirs du Canadien, Josh Brook (blessé), Logan Mailloux et lui sont ceux ayant le plus de potentiel.

« J’ai toujours été un bon patineur. J’en retire une grande fierté. Je joue bien quand mes pieds sont en mouvement, a décrit celui dont Alex Pietrangelo, un autre droitier, est le modèle. Je m’implique dans les deux sens de la patinoire et je suis capable de jouer autant sur l’attaque massive qu’en désavantage numérique. »

Crédit photo : Photo Pierre-Paul Poulin

Une paire prometteuse

Voilà tous les attributs qu’il avait mis au profit d’Équipe Canada junior, il y a deux ans. Lors de ce tournoi, que la formation canadienne avait échappé en finale contre Cole Caufield et ses compatriotes américains, Barron formait la paire avec Kaiden Guhle.

L’idée d’être réunis à nouveau dans un avenir rapproché a grandement emballé les deux athlètes.

« Kaiden m’a texté après la transaction. Il était excité. On comprend tous les deux qu’il y a des chances que l’on rejoue ensemble bientôt. On avait développé beaucoup d’affinité lors du tournoi. »

Le duo devra toutefois attendre avant d’épater les partisans du Canadien. Guhle et les Oil Kings d’Edmonton, meneurs du classement général de la Ligue de hockey junior de l’Ouest, ont des visées sur la coupe Memorial.

Carey Price, malade, Nick Suzuki et Jonathan Drouin ont raté l’entraînement. Dans le cas des deux attaquants, il était question de journée thérapeutique. Leur état sera réévalué ce matin.

