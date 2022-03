CH: mésentente sur la future brigade défensive du club

La date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey (LNH) est maintenant chose du passé.

Les Canadiens ont globalement décidé de se départir de plusieurs vétérans (Tyler Toffoli, Ben Chiarot, Brett Kulak, Artturi Lehkonen) et plusieurs se demandent maintenant à quoi ressemblera l’équipe au match d’ouverture de la prochaine saison.

Les journalistes Nicolas Cloutier et Anthony Martineau et l’animateur Jean-Charles Lajoie se sont penchés sur une partie de la question, dévoilant l’identité des six défenseurs qu’ils aimeraient envoyer sur la glace en octobre prochain si la décision leur revenait. Voyez le segment complet en vidéo principale.

Nicolas Cloutier a été le premier à prendre la parole. Voici la brigade qu’il privilégierait.

Ses explications :

«Moi, je vois Kris Letang remplacer Jeff Petry sur la première paire défensive. On connaît tous le lien qu’il a avec Kent Hughes, son ancien agent. Letang a aussi exprimé le désir de venir à Montréal, donc pour moi l’affaire est Ketchup. Il jouera avec Joel Edmundson qui couvrira ses arrières. Sur la deuxième paire, j’aime le fait que David Savard apporte une présence plus calme et rassurante aux côtés d’un Alexander Romanov qui, soyons francs, a souvent tendance à s’exciter. Romanov a pris du galon et mérite d’être sur le top 4 pour débuter l’année.

«Finalement, Corey Schueneman a prouvé qu’il pouvait jouer sur une troisième paire de la LNH et je mets Jordan Harris à ses côtés sur le flanc droit. Il a joué quelques fois de ce côté à Northeastern. Petite note en terminant : vous avez noté l’absence de Kaiden Guhle et Justin Barron. Contrairement à Harris, ils n’ont pas eu l’occasion de se frotter à des hommes sur une longue période. Ne faisons pas les erreurs du régime précédent : prenons notre temps et ne précipitons pas le développement offensif et défensif de ces deux gars-là. Laissons-les évoluer à Laval et s’ils sont si prêts que ça, on les rappellera en cours de saison.»

Passer le flambeau aux jeunes

Anthony Martineau pouvait difficilement être en plus grand désaccord avec son collègue. Pour lui, le moment sera idéal, la saison prochaine, pour assumer une reconstruction à 100% et donner des opportunités aux jeunes espoirs du club.

Voici le top 6 qu’il envisage.

Ses explications:

«C’est la première fois de mon vivant que je vois le propriétaire et les partisans des Canadiens être en accord avec le projet d’une reconstruction. Tout récemment, le CH a vendu son meilleur buteur, son meilleur défenseur et son meilleur joueur de soutien. Ces décisions n’ont évidemment pas été prises dans l’objectif de gagner à court terme. Et c’est parfait ainsi! Mais vous me dites que vous signeriez Kris Letang, un gars de 35 ans, à grands coups de huit millions de dollars par saison alors que ce gars-là prendrait la place de jeunes joueurs qui sont prêts à avaler les minutes dans la LNH?

«Kaiden Guhle et Jordan Harris sont prêts à jouer dans la LNH. Guhle est potentiellement le meilleur arrière junior au pays et Harris vient d’être sacré défenseur défensif de l’année dans la NCAA. Vous parlez de prendre notre temps... Parfait! Donnons une vitrine aux jeunes l’an prochain et acceptons le fait qu’ils feront des erreurs. Laissons-les performer dans un contexte où la pression sera amoindrie. Le pire scénario qui pourrait émerger d’une telle décision est que le club perde certains matchs et doive se "résoudre" à repêcher un excellent joueur au repêchage de 2023, l’un des meilleurs des dix dernières saisons.»

La défensive de Jean-Charles Lajoie

De son côté, Jean-Charles Lajoie a proposé une défensive similaire à celle de Cloutier, à quelques exceptions près.

Ses explications:

«Nous avons exactement le même top 4, Nic. Edmundson avec Letang et Romanov avec Savard. Sauf que je donne la troisième paire à Harris et Barron. J’ai Schueneman en tant que numéro sept, mais il jouera parce que Barron et Harris vont connaître leurs difficultés. Pour moi Guhle sera là en début de saison, mais glissera lentement vers Laval pour parfaire son art.»

«C’est complètement illogique»

Anthony Martineau est alors intervenu, questionnant la viabilité d’un projet où Kris Letang s’amènerait à Montréal.

«Faites juste m’expliquer la logique derrière la décision d’attirer ce gars-là avec le CH alors que tu viens de donner Toffoli, Chiarot et Lehkonen.»

Jean-Charles Lajoie est à cet instant précis revenu sur une précédente remarque de Martineau concernant le possible salaire que commanderait le Québécois advenant une entente avec le Tricolore.

«Personne n’a parlé qu’il demanderait huit millions!»

Martineau a immédiatement répliqué.

«Il demandera entre sept et huit! Il ne viendra jamais à Montréal pour quatre millions!»

Crédit photo : Photo d'archives, AFP

«JiC» a, à ce moment, repris la parole.

«Il y a une nuance entre quatre et huit! Moi je pense que 20 millions pour quatre ans, cinq millions par année, on a un accord. Mais si tu dépasses cinq millions, ne viens pas, Kris.»

Martineau a alors relancé sa question sur le plateau.

«Mais pourquoi voulez-vous Letang à Montréal? À ce compte-là, tu aurais dû garder Toffoli. Il n’y a aucune ligne directrice dans le plan d’attirer le défenseur ici. C’est complètement illogique!»

Nicolas Cloutier a à son tour ajouté son grain de sel.

«Tu ne pourras pas juste avoir des jeunes au sein du club! On ne vit pas dans une fantaisie, c’est la Ligue nationale!»

La remarque a piqué Martineau au vif.

«Justement, ce n’est pas une fantaisie. C’est un monde où tu peux dire à tes jeunes joueurs d’évoluer dans la LNH la tête en paix. S’ils font des erreurs, le CH repêchera plus haut en 2023 et les jeunes grandiront de ça.»