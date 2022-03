Blue Jays: Orelvis Martinez étire encore les bras

Orelvis Martinez est l’un des plus beaux espoirs des Blue Jays de Toronto et il s’assure de laisser une bonne impression auprès de ses patrons. Le Dominicain de 20 ans a claqué sa deuxième longue balle du camp d’entraînement, mercredi, dans une défaite de 8 à 7 aux mains des Phillies de Philadelphie.

Faisant son entrée au troisième but en deuxième partie de rencontre, Martinez a claqué l’une des deux longues balles en solo de la formation canadienne au huitième tour au bâton. Avec Trevor Schwecke, il a ainsi permis de réduire l’écart à un seul point avant l’amorce de l’engagement ultime.

Martinez est classé au deuxième rang des meilleurs espoirs derrière le receveur Gabriel Moreno.

Gosuke Katoh et Santiago Espinal ont également expédié des balles dans les gradins pour les Jays, qui montrent une fiche de 4-2 depuis le début de la Ligue des pamplemousses.

Deux simples de deux points en deuxième, de même qu’un circuit et un double en troisième, ont toutefois permis aux Phillies de se forger rapidement une avance de cinq points que leurs adversaires n’ont jamais réussi à effacer complètement.

C’est par ailleurs Jose Berrios qui a amorcé le match sur la butte du côté torontois et il n’a certainement pas brillé. Il a cédé six points en seulement une manche et deux tiers de travail, de sorte que sa moyenne de points mérités s’élève à 24 après trois manches.

Les Sox enfin vaincus

À Fort Myers, les Red Sox de Boston ont subi leur premier revers de la Ligue des pamplemousses, baissant pavillon 10 à 4 contre les Twins du Minnesota.

Six points de ces derniers en huitième manche ont fait la différence. Des doubles de Dennis Ortega et Derek Fisher, un simple de Nick Gordin et un ballon-sacrifice de Jose Miranda ont permis à six joueurs de croiser la plaque. Trevor Larnach avait produit trois points en cinquième manche sur un circuit.

C’est aussi ce qu’a fait Ryan Fitzgerald, des Red Sox, avec sa troisième longue balle du camp d’entraînement. Rafael Devers a été l’autre pointeur de Boston, en étirant lui aussi les bras, au sixième assaut.

Le partant de Boston, Nathan Eovaldi, a connu une très bonne journée de travail en étant parfait en quatre manches. Il a retiré six frappeurs sur des prises avant d’être remplacé.

Les Rays, eux, sont toujours en quête d’une première victoire en matchs préparatoires. C’est avec un verdict nul de 7 à 7 que l’équipe de Tampa s’en est tirée contre les Braves d’Atlanta.

Austin Riley (deux fois) et Dansby Swanson ont donné l’ascendant aux représentants de la Géorgie en expédiant des balles à l’extérieur du terrain.

En retard 4 à 0, les Rays ont ouvert la machine en huitième manche. Joe Mastrobuoni a produit trois points en fin de rencontre grâce à un ballon-sacrifice et un double. Deux simples de l’ancien des Pirates de Pittsburgh Joe Hudson ont mené au même résultat pour les Rays.