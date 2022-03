À VOIR: Petry le pâtissier, Price le plongeur

Il y a plusieurs parallèles à faire entre une équipe de hockey et une brigade en cuisine, selon le chef et restaurateur Martin Juneau.

«En cuisine comme au hockey, si un des éléments performe moins, c’est l’équipe entière qui est affectée. Et il faut que la chimie opère», a-t-il illustré dans le 54e épisode du balado «Femme d’Hockey», dont il est l’invité de la semaine de l’animatrice Isabelle Ethier. À voir dans la vidéo ci-dessus.

«Le hockey, c’est tellement un sport de précision. Parfois, ça ne marche pas. C’est la même chose en cuisine. Certains soirs, tu rates la cuisson de ton bœuf, tu en pars un autre et tu brûles ton beurre ou te sales trop ton bœuf. Des fois ça ne marche pas, mais quand ça marche, qu’il y a de la magie, c’est là que tu as l’air d’un génie», a ajouté l’animateur de l’émission L'avant-match des foodies à TVA Sports.

Appelé à former sa brigade avec des joueurs de l’édition actuelle des Canadiens, Juneau a envoyé Carey Price à la plonge et Jeff Petry aux commandes des desserts.

«Dans un restaurant, les employés sont divisés en deux : ceux en salle et ceux en cuisine. J’ai l’impression que les attaquants pourraient être les serveurs, tandis que les défenseurs seraient les cuisiniers. Le gardien est dans l’équipe des défenseurs, donc en cuisine, mais son rôle est tout autre, mais est essentiel et sous-évalué.

«Un plongeur, c’est un rôle vraiment ingrat, mais tu ne peux pas aller nulle part sans plongeur. Pour moi, un plongeur, ce pourrait être un gardien de but», a-t-il dit pour justifier son choix.

Dans le cas de Petry, la comparaison est encore plus imagée.

«Pendant les séries l’an passé, Petry avait les yeux gorgés de sang. Ça faisait très cerises, fraises. J’ai l’impression qu’il ferait un bon pâtissier. J’imagine qu’il a le bec sucré. Il a dû manger beaucoup de desserts pour se remettre de ce choc!»

Une chance que Patrice Bernier était là!

Plus tard dans le balado, le grand amateur de hockey et joueur à ses heures dans une ligue mixte a raconté une anecdote savoureuse : la fois où sa blonde a vanté ses talents de hockeyeur, que lui-même ne soupçonnait pas, ce qui l’a mené à un match des célébrités devant plus de 10 000 spectateurs au Centre Bell.

«Quand quelqu’un s’est désisté, ma blonde, qui travaille à CKOI, a dit au capitaine de l’équipe, Louis Morissette : "Mon chum est super bon, c’est un défenseur super solide, il est grand, gros et il patine vite". Alors Louis Morissette m’a dit avant le match : "Tu vas être sur notre première paire avec Patrice Bernier et vous allez affronter les meilleurs joueurs de l’autre équipe".

«Mais la réalité, c’est que je n’avais jamais joué à la défense, alors je n’avais aucune idée où me positionner et quoi faire. Une chance que Patrice m’a bien fait paraître! J’étais un vrai cône sur la glace, mais je pense que personne ne s’en est vraiment rendu compte. J’ai même été réinvité l’année suivante, et là j’ai joué à l’attaque et j’ai compté. J’ai fait lever la foule, c’était vraiment le fun!»

SOMMAIRE DU BALADO:

On parle hockey (01:45)

Retour sur certains moments reliés au hockey:

Quelle place occupe le hockey dans ta vie?

Quels joueurs prendrais-tu pour former ta brigade en cuisine?

Quel est ton plus beau souvenir de hockey?

Est-ce que ça t’arrive de regarder des matchs de la LHJMQ, de la Ligue américaine ou encore d’aller regarder de la famille jouer?

Vois-tu une différence avec les plus jeunes générations?

Les soirs de matchs, quel est ton incontournable sur ta table?

Tir de barrage (13:43)

Isabelle pose plusieurs questions en rafale à son invité:

Sucré ou salé?

Matin ou soir?

Hot-dog «toasté» ou «steamé»?

Attaque ou défense?

Lemieux ou Gretzky?

Vin orange ou vin rouge?

Place aux femmes (18:04)

Soulevons les enjeux et la place des femmes dans le sport:

Qui est la femme de hockey qui t’inspire?

La passe sur la palette (20:16)

Le hockey, c’est un jeu de passes. La plupart des buts se font grâce à une aide.

Quel a été le moment, la personne ou l’organisation qui a fait une différence dans ta carrière, dans ta vie?

À quelle personne ou à quel organisme ferais-tu une «passe sur la palette» aujourd’hui?

Échos de vestiaire (25:54)

Isabelle demande à son invité de raconter une anecdote.