Waddell explique pourquoi il a acquis Domi

L’ancien attaquant du Canadien de Montréal Max Domi a de nouveau bouclé ses valises, lundi, et c’est sous les couleurs des Hurricanes de la Caroline qu’il tentera de donner un second souffle à sa carrière.

Le hockeyeur de 27 ans a été impliqué dans une transaction à trois formations lors de la dernière journée des échanges dans la Ligue nationale. Ayant été limité à 18 buts en 107 matchs de saison régulière avec les Blue Jackets de Columbus, il voudra certes aider sa nouvelle organisation à effectuer un très long parcours en éliminatoires, d’autant plus qu’il sera admissible à l’autonomie complète l’été prochain. Il termine un pacte de deux ans et de 10,6 millions $.

Chez les Ouragans, le directeur général Don Waddell dit compter sur les principales qualités de son nouveau joueur, qui a surpassé déjà sa récolte de points de la campagne 2020-2021. Il en revendique 32 en 53 affrontements jusqu’ici; il s’était contenté de 24 points en 54 matchs lors du calendrier précédent.

«Nous souhaitions obtenir quelqu’un pour bien compléter notre groupe d’attaquants, notre top 9, et nous pensons qu’il s’agissait du choix parfait pour nous à cet égard, a déclaré Waddell, tel que rapporté par le site NHL.com. Il a inscrit beaucoup de buts, mais aussi plusieurs points. Je crois qu’il suit une cadence de 50 points pour la présente campagne encore une fois. Il est un très bon fabricant de jeux et se montre efficace profondément en zone adverse. Il joue avec conviction et ce sont des qualités que nous voulions ajouter.»

Pourtant, Domi a inscrit un seul filet au cours de ses 31 plus récents duels, ce qui n’empêche pas Waddell de nager dans l’optimisme ici.

«Nous l’avons surveillé énormément dernièrement et il a très bien joué, a-t-il dit. Au plan des buts marqués, il a vécu une petite disette. Nous estimions qu’en arrivant dans le groupe en place ici, et en jouant avec des hockeyeurs d’élite, il peut représenter une aide primordiale pour nous.»

Des succès offensifs lointains

La Caroline se croise donc les doigts pour que Domi retrouve en partie sa touche autour des filets adverses lui ayant permis d’amasser 28 buts et 72 points avec le Canadien en 2018-2019. Il avait également affiché un différentiel de +20, mais en Ohio, son rendement a été un peu l’opposé, statistiquement parlant. Il a d’ailleurs maintenu une fiche de -18 l’an dernier et cette année, à moins d’un revirement spectaculaire, il n’atteindra pas le plateau des 20 buts pour une troisième saison de suite.

Les «Canes» devaient accueillir le Lightning de Tampa Bay, mardi.