Paris sportifs: le CF Montréal a beaucoup de sceptiques à confondre

Le début de saison pitoyable du CF Montréal en Major League Soccer (MLS) est loin d’avoir impressionné les preneurs aux livres, qui considère la troupe de l’entraîneur-chef Wilfried Nancy largement négligée pour connaître du succès cette saison.

Les parieurs pouvant se prononcer sur l’identité des prochains vainqueurs de la Coupe MLS ont noté les faibles probabilités du CF de réussir à cet égard. Mardi avant-midi, le site Mise-o-jeu + établissait è 67,00 la cote – la même que les Whitecaps de Vancouver – pour un triomphe montréalais en finale de la MLS.

Seules cinq autres formations du circuit Garber ont droit à une prédiction plus défavorable. Tout comme le CF et les représentants de la Colombie-Britannique, l’Inter Miami CF et les Earthquakes de San Jose ont inscrit un point au classement en quatre matchs jusqu’ici; la cote de ces deux organisations est de 126,00. Équipe d’expansion de la MLS, le Charlotte FC a une évaluation identique de la part de la même plateforme.

À l’opposé, le Los Angeles FC (6,50) représente le choix le plus sûr, selon le site québécois. La formation californienne a empoché 10 points sur une possibilité de 12 en 2022. Les Sounders de Seattle (8,00), le Revolution de la Nouvelle-Angleterre (10,00) et les champions en titre, le New York City FC (10,00) sont également bien perçus par les observateurs.

Ayant échappé une avance de deux buts pour se contenter d’un verdict nul de 3 à 3 face à l’Atlanta United FC, samedi, le CF Montréal est en pause jusqu’au 2 avril, quand il visitera le FC Cincinnati.