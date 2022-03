Leonard Fournette reste à Tampa

Après avoir laissé planer le doute sur les couleurs qu’il portera cette année, le porteur de ballon Leonard Fournette a finalement accepté une prolongation de contrat de trois saisons avec les Buccaneers de Tampa Bay.

C’est du moins ce que le réseau NFL Network a indiqué, mardi. Il s’agirait d’un pacte d’une valeur pouvant varier entre 21 et 24 millions $ selon les bonis de performance. Fournette avait pourtant visité les installations des Patriots de la Nouvelle-Angleterre pas plus tard que lundi selon le site The Athletic.

Le demi offensif a été l’un des catalyseurs de l’unité offensive de Tom Brady l’année dernière avec 180 jeux au sol et 812 verges pour une moyenne de 4,5 verges par course. Il a atteint la zone des buts huit fois avec ses jambes.

L’athlète de 27 ans a par ailleurs capté 69 passes pour 454 verges et deux touchés supplémentaires, de sorte qu’il a été, avec 1266 verges, le joueur offensif ayant le plus fait progresser la formation floridienne sur le terrain en 2021.