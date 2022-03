«J'ai l'impression qu'on va essayer de s’entendre avec lui»

Le défenseur Brett Kulak vient tout juste de quitter le giron des Canadiens de Montréal. Transféré aux Oilers d’Edmonton, dans son coin natal, l’arrière albertain pourrait-il revenir avec le Tricolore l’an prochain?

C'est une curieuse question à laquelle Renaud Lavoie et l’animateur Jean-Charles Lajoie ont tenté de répondre, mardi, quelques heures après la présentation d’une séance de questions de Jeff Gorton et Kent Hughes, organisée pour les abonnés de saison.

Le journaliste de TVA Sports a rapporté un propos intéressant du premier, qui a décrit Kulak comme «un gars au caractère de 8 millions de dollars dans le vestiaire».

Qu’est-ce que cela signifie, sachant que l’athlète de 28 ans touche un salaire de 1,85M$?

«Il ne gagnera jamais huit millions, mais il a le caractère et le leadership d’un joueur qui gagne beaucoup d’argent dans la Ligue nationale de hockey», de résumer Renaud Lavoie à «JiC».

«Ça m’a fait titiller. Il faut faire attention : nous, on a une perception de Brett Kulak, mais on n’est pas dans la chambre avec lui. Martin St-Louis, lui l’a connu, puis je suis confiant qu’il se dit ‘ce gars-là est spécial’. Pas mal plus que des gens comme toi et moi le pensent.

«Mon impression, c’est qu'on [le CH] va essayer de s’entendre avec lui au cours de l’été.»

Renaud Lavoie ne pense pas qu’il faudra non plus une proposition mirobolante pour le rapatrier dans la métropole.

Kulak commente son départ de Montréal -

«Je ne parle pas d’une offre de cinq millions de dollars. Ça n’a pas rapport du tout, précise-t-il. Mais si Brett Kulak veut revenir à Montréal, j’ai l’impression qu’on va le reprendre à bras ouverts.»

Il faut toutefois reconnaître que la relève à la position de défense est prometteuse. De jeunes espoirs gauchers de premier plan, tels que Kaiden Guhle ou Jordan Harris, pourraient cogner à la porte d’un poste avec le grand club dès l’automne.

«Ça fait beaucoup de très bons jeunes défenseurs, mais si tu es St-Louis ou Gorton, est-ce que tu te dis que ça se peut, des soirs avec trois recrues (à la ligne bleue)? Je ne suis pas sûr de ça...

«Ne fermons pas la porte.»

Ci-dessus, voyez la discussion de Renaud Lavoie et Jean-Charles Lajoie lors du segment «La Mise en échec» à «JiC».