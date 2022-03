Et de 10 pour les Sea Dogs

Les Sea Dogs de Saint John sont inarrêtables, eux qui ont signé un dixième gain consécutif en dominant les Wildcats de Moncton 6 à 2, mardi au Centre Avenir .

Au cours de cette séquence fructueuse, les hommes de Gordie Dwyer ont marqué près de six buts par match. Une fois de plus, la machine offensive de la formation néo-brunswickoise a été inépuisable mardi.

Il a toutefois fallu attendre les derniers instants du premier vingt pour voir un joueur ouvrir la marque. Ryan Francis a inscrit le premier but de la soirée avant d’en ajouter un autre en avantage numérique au milieu du dernier engagement.

Le défenseur Nathan Drapeau et l’attaquant Brady Burns ont tous deux fait mouche à une reprise en plus d’être complices d’une autre réussite. Vincent Sévigny et Nicholas Blagden ont aussi trompé la vigilance de Vincent Filion.

Les Wildcats n’ont jamais été dans le coup, eux qui se sont inclinés par la même marque contre les Sea Dogs samedi dernier. Thomas Darcy et Mathis Cloutier, en avantage numérique, ont sauvé l’honneur des leurs.

Les Islanders ont eu chaud

Au Centre 200, les Islanders de Charlottetown ont échappé une avance de deux buts avant de s’enfuir avec une victoire de 4 à 2 face aux Eagles du Cap-Breton.

Noah Laaouan a connu un match inspiré, lui qui a inscrit le but gagnant en plus d’amasser deux mentions d’aide. Lukas Cormier et Drew Elliott ont été les premiers à déjouer Nicolas Ruccia, tandis que Jakub Brabenec a scellé l’issue de la rencontre dans un filet désert.

Logan Camp avait tenté d’entreprendre la remontée en désavantage numérique avec huit secondes restantes en première période. Peter Repcik avait créé l’égalité dès l’amorce du deuxième vingt.