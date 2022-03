À VOIR | Smith et MacEwen jettent les gants deux fois plutôt qu'une

Zach MacEwen des Flyers et Givani Smith des Red Wings se sont livrés deux combats lors de la troisième période du match entre Philadelphie et Détroit, mercredi soir.

Les deux joueurs ont d’abord laissé tomber les gants avec un peu moins de 14 minutes à jouer dans la rencontre, après que Smith eut frappé le défenseur des Flyers Ivan Provorov dans le coin de la patinoire.

Puis, dans les derniers instants du match, les deux attaquants ont décidé d’en découdre de nouveau alors que les Wings venaient d’inscrire un sixième but dans un filet désert.

MacEwen et Smith comptent chacun plus de 100 minutes de pénalité depuis le début de la campagne et se retrouvent parmi les dix joueurs les plus punis cette saison dans le circuit Bettman.

