Un marché pour les vendeurs

« J’ai déjà prévenu les joueurs, je n’ai pas l’intention de procéder à une vente de feu. » En conférence de presse au lendemain du départ de Ben Chiarot pour les Panthers de la Floride, Kent Hughes avait lancé ce message assez clair.

Hughes et Jeff Gorton ont déjà modifié un peu l’image du Canadien lors des dernières semaines avec les échanges de Tyler Toffoli pour les Flames de Calgary et de Chiarot.

Le CH a gonflé sa banque de choix en ajoutant un choix de premier tour en 2022 (Flames), un choix de premier tour en 2023 (Panthers), un choix de quatrième tour en 2022 (Rangers via les Panthers) et un choix de 5e tour en 2023 (Flames). En plus des quatre choix, Hughes a également mis la main sur deux espoirs avec l’ailier Emil Heineman et le centre Ty Smilanic.

À sa première date limite des transactions dans un rôle de DG d’une équipe de la LNH, Hughes n’a pas attendu minuit moins une avant de bouger. L’ancien agent de joueurs a déjà échangé deux pièces importantes, recevant chaque fois des retours intéressants.

De gros prix

L’heure limite pour les échanges dans la LNH sonnera à 15 h aujourd’hui. Encore une fois, les chaînes de télévision sportives comme TVA Sports, RDS, TSN et Sportsnet auront plusieurs heures d’antenne à meubler sans nécessairement décrire de nouvelles transactions d’impact.

Plusieurs gros noms ont déjà changé de camp. Samedi en début de soirée, les Flyers ont exaucé le vœu de leur capitaine Claude Giroux en le cédant aux Panthers de la Floride. Le Franco-Ontarien était l’attaquant le plus doué disponible sur le marché.

Toujours samedi, les Bruins de Boston ont solidifié leur brigade défensive avec l’ajout d’Hampus Lindholm des Ducks d’Anaheim. À l’image des Panthers pour Chiarot, les Bruins ont pratiquement donné un rein pour acquérir Lindholm. Don Sweeney s’est toutefois assuré qu’il ne serait pas uniquement un joueur de location en lui faisant parapher une prolongation de contrat de huit ans et 52 millions (6,5 millions en moyenne).

Giordano à la maison

Il y a également eu de l’action à la veille de la date butoir. Les Maple Leafs ont imité les Panthers et les Bruins en cherchant du renfort à la ligne bleue. Kyle Dubas a sacrifié un choix de 2e tour en 2022, un choix de 2e tour en 2023 et un choix de 3e tour en 2024 contre le capitaine du Kraken de Seattle, Mark Giordano. Le Kraken a également cédé l’attaquant Colin Blackwell dans ce pacte.

« Ça représente beaucoup pour moi d’avoir une chance de jouer pour la Coupe Stanley avec les Leafs, a dit Giordano qui est originaire de Toronto. Les Leafs étaient parmi les équipes que je ciblais. De rentrer dans ma ville natale, c’est un gros bonus. Le niveau de talent de cette équipe se compare aux autres très bonnes formations de la LNH. »

Pour faciliter cette transaction, le Kraken a retenu 50 % de la dernière année du contrat de Giordano (6,75 millions).

Il n’y a aucun doute. Les équipes désireuses de s’améliorer pour les séries n’ont pas peur de payer de forts prix. C’est clairement un contexte favorable pour les vendeurs.

Hughes aura donc besoin de réfléchir en cette dernière journée pour les échanges. Si jamais il reçoit la lune pour Artturi Lehkonen, il pourrait se laisser tenter. Il aura toutefois besoin d’être plus convaincant pour se départir de Jeff Petry et de son lourd contrat.

Le Journal vous propose une liste de joueurs susceptibles de partir chez le Tricolore.

Shea Weber

Selon des rumeurs qui vont bon train, les Coyotes de l’Arizona et le Canadien auraient tenté ou tenteraient toujours de marchander le contrat du capitaine du Canadien. Les deux parties y trouveraient leur compte. Kent Hughes libérerait de l’espace sur sa masse salariale dans l’espoir d’avoir les coudées plus franches au cours de l’été. De son côté, Bill Armstrong augmenterait ses chances d’atteindre le plancher salarial sans avoir à délier les cordons de la bourse. Weber touchera en réalité un total de 6 M$ au cours des quatre prochaines saisons. C’est parfait pour une équipe qui évoluera dans un édifice de 5000 places et dont les revenus seront modestes.

Jeff Petry

Kent Hughes lui a promis de l’échanger, à condition que le prix soit juste. La lourdeur et la longueur de son contrat en rebutent plus d’un. Surtout de la façon dont il joue depuis quelques mois.

Il est plus du type à changer d’adresse au cours de la saison morte lorsque les directeurs généraux auront le temps de mettre de l’ordre dans leurs finances.

Artturi Lehkonen

À moins qu’un directeur général offre la Lune à Kent Hughes, Artturi Lehkonen ne quittera pas Montréal. Les services qu’apporte le Finlandais au Tricolore valent une mine d’or aux yeux de Hughes. C’est un joueur pivot capable de s’adapter à n’importe quel compagnon de trio. Son travail défensif est impeccable. Il possède également une touche offensive, même si la rondelle ne se retrouve pas toujours au fond du filet.

Paul Byron

Il a offert d’excellents services dès son arrivée, via le ballottage, en octobre 2015. Toutefois, les quatre dernières saisons ont été ponctuées de blessures, dont l’une a nécessité une opération à un genou. Le monde du sport en est un cruel et comme le Tricolore a mis la main sur Rem Pitlick, un joueur grandement similaire à Byron, de huit ans son cadet et avec un contrat moins onéreux, l’Ontarien pourrait être sacrifié.

Chris Wideman

Il est le genre de défenseurs qui est toujours recherché à la date limite des transactions. Les équipes qui aspirent à un long parcours souhaitent avoir toutes les munitions possibles et une profondeur suffisante pour pallier les blessures. Arrière le plus utilisé du Canadien avec l’avantage d’un homme, il pourrait se révéler une soupape de sécurité intéressante.

Mathieu Perreault

On ne semble plus avoir de plan pour lui à Montréal. Il y a quelques jours, son nom a été placé au ballottage. Ignoré par les 31 formations, il est tout de même demeuré dans l’environnement du Canadien.

Récemment, il est revenu au jeu après avoir raté 22 matchs en raison de maux de dos. On dit qu’il songerait à subir une opération.

Cédric Paquette

Après avoir été laissé de côté 14 matchs de suite, il a été cédé au Rocket de Laval, le 13 mars, 24 heures après avoir été placé au ballottage. L’attaquant a été très peu utilisé cette saison. Il a également raté une dizaine de matchs en raison de blessures.

- Jonathan Bernier, Le Journal de Montréal

