Le contrat de Jesperi Kotkaniemi confirmé

Jesperi Kotkaniemi, qui avait fait un pied de nez au Canadien de Montréal en acceptant une offre hostile des Hurricanes de la Caroline en septembre dernier, a paraphé une prolongation de contrat de huit ans avec ceux-ci, lundi.

L’entente rapportera 4,82 millions $ par saison au Finlandais de 21 ans, qui sera un membre des «Canes» jusqu’à la fin de 2029-2030.

C’est tout de même une diminution de salaire pour Kotkaniemi, qui avait apposé sa signature sur un pacte de 6,1 millions $ pour un an, il y a six mois. À l’époque, le directeur général du Tricolore, Marc Bergevin, avait choisi de ne pas égaler l’offre.

Cette saison, «KK» a inscrit 11 buts et 12 mentions d’aide à sa fiche pour 23 points en 59 rencontres. Il s’est approché de son plus haut total en carrière de 34 points, établi lors de sa première campagne, en 2018-2019.

Il a été le troisième joueur sélectionné au repêchage de 2018.

«Jesperi a montré à quel point son potentiel est élevé grâce à ses habiletés et son éthique de travail, et il convient parfaitement à notre jeune noyau. Il n’a que 21 ans et nous sommes sûrs que son rôle au sein de notre organisation continuera de s’étendre au cours des prochaines années», a expliqué par voie de communiqué le directeur général Don Waddell, qui avait refusé un an plus tôt de laisser partir Sebastian Aho à Montréal en vertu d’une autre offre hostile.

Des retrouvailles avec Domi

Kotkaniemi retrouvera un visage connu en Caroline, puisque les Hurricanes ont acquis à la date limite des transactions l’ancien du Canadien Max Domi. D'après le réseau Sportsnet, les Panthers de la Floride sont aussi impliqués dans l'échange.

Domi s’est amené des Blue Jackets de Columbus en retour du défenseur Aiden Hreschuk, qui avait été un choix de troisième ronde (94e au total) de l’équipe basée à Raleigh l’an dernier. L’espoir de 19 ans évolue cette saison avec Boston College, dans la NCAA.

Le fils de Tie Domi a passé deux campagnes avec le CH entre 2018 et 2020. Il a été troqué aux Jackets en octobre 2020 pour Josh Anderson. Après une première saison en deçà des attentes à Columbus, l’athlète de 27 ans a rebondi avec 32 points en 53 matchs en 2021-2022.