Des signes prometteurs pour les Blue Jays

Les Blue Jays de Toronto laissent présager de bonnes choses durant le camp d’entraînement, en vue de la saison 2022. Lundi, au Publix Field at Joker Marchant Stadium, en Floride, ils ont obtenu une troisième victoire en quatre matchs dans la Ligue des pamplemousses, en venant à bout des Tigers de Detroit 3 à 1.

La seule formation canadienne a eu besoin de cinq manches avant d’inscrire ses premiers points du match. Santiago Espinal a alors poussé Nathan Lukes à la plaque à la suite d’un simple. Puis, quelques frappeurs plus tard, Greg Bird s’est vu octroyer un but sur balles, alors que les coussins étaient tous remplis, permettant ainsi à Espinal de compléter son tour des sentiers.

Les Jays ont ajouté leur troisième point en début de neuvième manche.

Défensivement, les hommes de Charlie Montoyo ont été pratiquement parfaits. Les cinq artilleurs utilisés n’ont accordé que deux coups sûrs. Alek Manoah est celui qui a accordé ces deux frappes, en plus d’allouer le seul point adverse, sur un ballon-sacrifice de Riley Greene en première manche.

Les Blue Jays retrouveront l’un de leurs plus grands rivaux pour leur prochain match, mardi, puisqu’ils affronteront les Yankees de New York.

Ailleurs dans le baseball majeur

Les Bombardiers du Bronx se présenteront d’ailleurs devant la formation torontoise forts d’une victoire de 5 à 2 contre les Phillies de Philadelphie, au George M Steinbrenner Field.

Les Yankees ont entamé ce duel en force, ajoutant trois points au tableau dès le premier assaut, entre autres grâce à un double de deux points de Giancarlo Stanton.

Au Charlotte Sports Park, les Rays de Tampa Bay ont prolongé leur série d’insuccès en baissant pavillon 5 à 1 devant les Pirates de Pittsburgh.

La formation floridienne n’a toujours pas signé une seule victoire depuis le début du camp d’entraînement.

Cette fois, un triple de trois points de Bryan Reynolds en quatrième manche leur a été fatidique, eux qui n’ont jamais été en mesure de répliquer. Les Rays ont accordé les deux autres points des Pirates en deuxième manche, eux qui avaient initialement pris les devants dès leur premier tour au bâton.

Au JetBlue Park, les Red Sox de Boston n’ont pas accordé un seul point aux Braves d’Atlanta et les ont blanchis 5 à 0.

La formation du Massachusetts est toujours parfaite avec cinq victoires en autant de matchs.

Les six artilleurs qui ont monté sur la butte pour les Red Sox ont seulement permis six coups sûrs à leurs adversaires, en plus d’en retirer 11 sur des prises.