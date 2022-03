Une victoire digne des séries pour les Raptors

Les Raptors de Toronto ont signé un important gain de 93 à 88 à saveur de séries éliminatoires contre les 76ers, dimanche à Philadelphie.

Les hommes de Nick Nurse luttent afin d’obtenir le sixième et dernier billet donnant un accès direct aux séries éliminatoires, puisque les équipes classées entre la septième et dixième position devront jouer des mini-séries pour accéder au tableau principal. De plus, les 76ers pourraient bien être les adversaires de premier tour de la formation torontoise.

En l’absence de quelques joueurs importants, dont Fred VanVleet et OG Anunoby, Pascal Siakam a levé son jeu d’un cran. Le Camerounais a réussi un double-double de 26 points et 10 rebonds, en plus d’ajouter cinq passes décisives. Il a été aidé par la performance de 21 points de Precious Achiuwa.

Le Québécois Chris Boucher a excellé en 38 min 56 s sur le parquet. Tout comme Siakam, il a réussi un double-double, amassant 12 points et 14 rebonds. L’autre représentant de la Belle Province au sein des Raptors, Khem Birch, a complété son match avec quatre petits points et six rebonds.

Dans le camp adverse, Joel Embiid a été le plus productif, avec 21 points, même s’il n’a converti que six de ses 20 lancers. Il a toutefois réussi neuf de ses 11 lancers francs.

Les Raptors se dirigeront du côté de Chicago, lundi, pour y affronter les Bulls.