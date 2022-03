Quatre équipes Cendrillon au March Madness

Quatre formations du March Madness classées 10e ou pire dans leur section respective ont atteint le «Sweet 16» et peuvent ainsi être considérées comme les équipes Cendrillon de cette édition du tournoi

Les Cyclones d’Iowa State sont devenus les troisièmes à accomplir l’exploit, dimanche, lors de la deuxième journée des matchs de deuxième tour, eux qui ont vaincu les Badgers du Wisconsin 54 à 49. Les Hurricanes de Miami sont devenus les quatrièmes, plus tard en soirée, quand ils sont venus à bout des Tigers d’Auburn 79 à 61.

Si ce n’est pas coutume de voir des équipes classées aussi bas se rendre à ce stade de la compétition, ce n’est pas non plus quelque chose d’inhabituel. Selon le site officiel de la NCAA, une moyenne de 2,3 équipes avec un rang de 10e ou pire atteignent le «Sweet 16» annuellement.

Pour y arriver, les Cyclones (11e), qui avaient battu les Tigers de Louisiana State au premier tour, ont pu compter sur la performance inspirée de Gabe Kalscheur contre les Badgers. Ce dernier a réussi 10 de ses 19 tirs, ainsi qu’un de ses trois lancers francs, pour 22 points. Il a ajouté quatre rebonds et une passe décisive à sa fiche.

Ils ont aussi contré du mieux qu’ils l’ont pu Johnny Davis, considéré comme un espoir de grande qualité au prochain repêchage de la NBA. Ce dernier n’a réussi que quatre de ses 16 tentatives de tirs et n’a pas réussi un seul de ses sept lancers du centre-ville, mais il a converti neuf de ses 11 lancers francs, pour 17 points, en plus d’ajouter neuf rebonds.

Pour leur part, les Hurricanes (10e) ont profité des performances inspirées d’Isaiah Wong et Kameron McGusty, qui ont respectivement marqué 21 et 20 points. Les Hurricanes ont mené ce duel du début à la fin, ne tirant jamais de l’arrière.

Les Cyclones et les Hurricanes rejoignent ainsi les Wolverines du Michigan (11e) et les Peacocks de Saint Peter’s (15e) comme étant les formations classées 10e ou plus bas à atteindre le «Sweet 16».

Peu de surprises

Les autres matchs présentés dimanche ont laissé place à très peu de surprises. Outre la victoire des Cyclones, Villanova et Duke, classés 2e, respectivement dans les sections Sud et Ouest, ont passé au tour suivant. Les premiers ont vaincu Ohio State 71 à 61, tandis que les seconds ont éliminé Michigan State à l’aide d’un gain de 85 à 76.

Texas Tech (3e) a dû se retrousser les manches contre Notre Dame, mais ils ont finalement atteint le «Sweet 16» avec une victoire de 59 à 53.

Pour sa part, Houston (5e) a créé une très légère surprise en défaisant l’équipe tout juste mieux classée qu’elle, Illinois (4e), avec une victoire sans appel de 68 à 53.