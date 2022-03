Les Remparts protègent leur forteresse

Les Remparts de Québec ont résisté aux assauts des Saguenéens de Chicoutimi en troisième période, l’emportant 5 à 2 devant 11 207 spectateurs au Centre Vidéotron, dimanche.

Davis Cooper a été l’auteur du but gagnant pour la formation de la Capitale-Nationale. Profitant d’un revirement, l’attaquant a ainsi mis un terme à la soirée de Sergei Litvinov, qui a accordé trois buts en 20 lancers avant de se faire remplacer par Kevyn Brassard.

Le portier russe avait cédé deux minutes auparavant à Théo Rochette en avantage numérique, lui qui est venu hanter l’équipe avec qui il a fait ses débuts dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Le pivot a d’ailleurs ajouté deux mentions d’aide, recevant la première étoile de la partie.

Plus tôt dans la rencontre, Litvinov avait aussi alloué une réussite à Viljami Marjala.

«On a donné de mauvais buts, a noté l’entraîneur-chef Yanick Jean après la rencontre. Aujourd’hui, on s’est battu nous-même.»

Xavier Filion a marqué le but d’assurance avec l’avantage d’un homme, et ce, avec un peu plus de cinq minutes à faire à la rencontre. Nathan Gaucher a complété la marque dans un filet désert.

«En général, j’aimerais qu’on soit plus consciencieux dans certaines situations, a quant à lui noté le pilote des Remparts, Patrick Roy. On aurait mérité beaucoup plus qu’un pointage de 5 à 2. On a été très bons.»

Thomas Bégin avait tenté d’initier la remontée des «Sags» en attaque massive en début de troisième vingt, en enfilant l’aiguille pour une deuxième fois cette saison.

Devant la cage des Remparts, William Rousseau a été presque irréprochable, ne flanchant qu’à deux reprises en 21 tentatives. Matej Kaslik a été le seul autre joueur à avoir trompé sa vigilance, lui qui a fait mouche en avantage numérique en fin de premier engagement.

«On avait hâte que [Rousseau] reprenne sa confiance, et un match comme aujourd’hui peut l’aider à la bâtir», a indiqué Roy, qui a précisé que le portier n’était pas au sommet de sa forme dans les dernières semaines.

Les Remparts bénéficieront de cinq jours de congé avant de recevoir les Olympiques de Gatineau, vendredi.