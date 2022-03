Les Browns ont fait leur enquête sur Watson

Les Browns de Cleveland savent dans quoi ils s’embarquent en ayant acquis le controversé quart-arrière Deshaun Watson à gros prix.

Dimanche, l’équipe de l’Ohio a confirmé qu’elle avait déboursé trois choix de premier tour, et deux autres de troisième et de quatrième ronde pour arracher l’athlète de 26 ans aux Texans de Houston.

Il s’agit tout de même d’un pari risqué puisque Watson n’a pas joué un seul match en 2021 en raison de démêlées avec la justice.

Une vingtaine de femmes ont accusé le pivot d’agression sexuelle, mais un grand juré de l’État du Texas a jugé que les preuves étaient insuffisantes pour amorcer une poursuite au criminel, il y a quelques jours.

«Nous avons effectué un travail d'enquête, juridique, et de référence approfondi au cours des derniers mois pour nous fournir les informations appropriées afin de prendre une décision éclairée pour faire son acquisition et aller de l’avant avec lui comme quart-arrière», a expliqué dimanche dans un communiqué le directeur général des Browns, Andrew Berry.

L’entraîneur-chef Kevin Stefanski a affirmé qu’il avait confiance envers le DG et son groupe, qui s’est chargé de l’enquête. Il a aussi dit comprendre les «préoccupations et les questions» des observateurs de la NFL.

Du talent à revendre

Crédit photo : AFP

Les Browns ont rencontré Watson en personne avant de prendre une décision. Stefanski a expliqué avoir eu un échange sincère avec le quart, qui a quatre saisons sous la cravate, dont trois marquées par une invitation au Pro Bowl.

«Deshaun a été parmi les meilleurs à sa position et il comprend le travail qu’il doit faire pour se rétablir sur le terrain et à l’extérieur de celui-ci à Cleveland, a précisé Berry. Nous sommes sûrs qu’il contribuera positivement à notre équipe et notre communauté et nous soutenons son retour au football.»

En 2020, Watson avait complété 382 passes pour des gains de 4823 verges, le plus haut total dans la NFL. Il avait également établi un sommet en carrière avec 33 remises pour des touchés, mais les Texans avaient dû se contenter d’une faible fiche de 4-12.

Le nouveau venu aurait obtenu une prolongation de contrat de cinq saisons qui lui rapportera 230 millions $, selon une information rapportée par ESPN qui n’a pas été confirmée par les Browns. Cela pourrait ouvrir la porte à un départ de Baker Mayfield, qui pourrait être en trop à Cleveland.

La valse des quarts s’est déjà amorcée puisque les Browns ont annoncé dimanche avoir envoyé le réserviste Case Keenum aux Bills de Buffalo en échange d’un choix de septième tour en 2022.