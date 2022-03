Laurence St-Germain conclut sur une bonne note

Laurence St-Germain a terminé sa saison sur une bonne note en prenant la 11e place du slalom de la finale de la Coupe du monde disputée samedi, à Méribel.

Cette 11e position lui permet de gagner quelques rangs et de conclure la saison au 15e rang du classement cumulatif, ce qui était dans ses objectifs avant de s’élancer du portillon de départ.

« Malgré des erreurs dans les deux descentes, je suis contente de mes deux manches, a mentionné St-Germain, qui a obtenu un chrono de 1 min 38,48 s, terminant à 0,14 s du Top 10. Je voulais attaquer, et c’est ce que j’ai fait. À mes deux dernières courses, j’ai retrouvé mon esprit de course, ce qui avait été difficile en début de saison. J’ai bien poussé et j’avais une bonne intensité. Mon chrono a été plus rapide dans la deuxième manche, mais j’ai profité de quelques sorties de piste pour passer du 13e au 11e rang. »

Si elle n’a pas affiché la constance souhaitée cette saison, ce qui explique sa déception, St-Germain estime qu’elle a néanmoins amélioré d’autres facettes. « J’ai fait de gros gains dans ma préparation mentale, a-t-elle raconté. J’ai développé une bonne routine au départ, ce qui était une de mes faiblesses. Quand je me retrouve dans un parcours qui me convient moins bien, je ne me demande plus si je vais être capable de bien faire. »

« Je peux maintenant skier tous les parcours, de poursuivre St-Germain. J’ai obtenu mon meilleur résultat (8e place) à Schladming, dans un parcours à pic qui me convenait moins bien habituellement. »

Bonne journée pour le Canada

Les Canadiennes ont connu une très bonne journée alors que les quatre filles se sont retrouvées dans le Top 15. Ali Nullmeyer a été la meilleure avec une 6e place, et Amelia Smart a terminé en 9e position. Erin Mielzynski a pris le 15e rang.

« Ça montre que le programme canadien va bien, a-t-elle indiqué. Les plus jeunes (Ali et Amelia) nous poussent et c’est le fun de miser sur une équipe forte. Nous avons un groupe tissé serré. Même si nous ne sommes pas une grosse nation comme l’Autriche et la Suisse, on démontre que nous sommes capables de rivaliser avec les meilleures. »

Contribution financière

À l’instar des autres membres de l’équipe canadienne, St-Germain a versé une contribution de 30 000 $, une augmentation de 10 000 $ comparativement à la saison précédente.

« Ce n’est pas une option pour le moment, mais ça serait vraiment décevant si je devais arrêter le ski pour une raison financière, a-t-elle souligné. Mes résultats se sont améliorés l’an dernier et ma participation financière a été revue à la hausse cette année. C’est étrange. »

« C’est dur de prévoir ce qui va arriver dans le futur, mais je préfère ne pas me faire de faux espoirs en pensant que ça va diminuer, de poursuivre la skieuse de Saint-Ferréol-les-Neiges. J’espère que la médaille olympique de James (Crawford) au combiné alpin va aider. »