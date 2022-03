L’Armada se bute à Nathan Darveau

Nathan Darveau a été impérial devant le filet des Tigres de Victoriaville, eux qui l’ont emporté 2 à 1 en fusillade face à l’Armada de Blainville-Boisbriand au Colisée Desjardins, dimanche.

Darveau a repoussé 34 des 35 rondelles dirigées vers lui, dont un lancer de punition accordé à Jonathan Fauchon en prolongation. Il a ensuite fermé la porte aux trois assauts de l’Armada en tirs de barrage.

Justin Sullivan a été l’unique marqueur lors de la séance de tirs au but.

Fauchon avait ouvert la marque pour l’équipe de la Rive-Nord de Montréal en début de rencontre. Il a fallu attendre la troisième période avant que Pier-Olivier Roy ne réplique pour les Tigres.

Avec 18 parades en 19 tirs, Nicholas Sheehan n’a rien eu à se reprocher dans la défaite des siens.

Dumais et L’Heureux s’éclatent à Drummondville

Au Centre Marcel Dionne, les Mooseheads de Halifax ont servi une sévère correction aux Voltigeurs de Drummondville, rossant leurs rivaux par la marque de 8 à 3.

Le trio de Jordan Dumais (un but, trois passes), Zachary L’Heureux (un but, deux passes) et Elliot Desnoyers (un but, une passe) s’est complètement moqué de la défense des Voltigeurs.

Les Moosheads ont chassé Riley Mercer de la rencontre après qu’il eût concédé trois fois en 15 lancers en première période, mais son successeur Jacob Coobie n’a pas fait mieux, lui qui a cédé cinq fois en 21 tentatives.

Ailleurs dans la LHJMQ:

Au Centre régional K.C. Irving, l’espoir du Canadien de Montréal Riley Kidney a inscrit trois points dans une victoire du Titan d’Acadie-Bathurst de 5 à 2 face aux Eagles du Cap-Breton.

Au Centre Slush Puppie, l’Océanic de Rimouski n’a eu besoin que de 16 tirs au but pour vaincre leurs rivaux du jour, les Olympiques de Gatineau, par la marque de 3 à 1.