L'après-Giroux commence ce dimanche à Philadelphie

Moins de 24h après le divorce avec leur capitaine Claude Giroux, les Flyers entament leur nouvelle ère en accueillant les Islanders de New York en ce dimanche de printemps.

Il s'agira du troisième match de l’orange et noir au cours des 91 dernières heures après des joutes disputées jeudi et vendredi. L’organisation de Philadelphie a profité de sa journée de répit, samedi, pour envoyer le Franco-Ontarien aux Panthers de la Floride en retour d’Owen Tippett et d’un choix de premier tour en 2024, notamment.

Ce sera le quatrième et dernier match entre les équipes cette saison. Les Islanders ont gagné chacune des confrontations, dont deux par seulement un but. Jusqu’ici, les Flyers (0-2-1) n'avaient jamais amassé moins de trois points contre les Islanders en une saison.

La dernière fois que ces équipes ont croisé le fer, le 25 janvier, Mathew Barzal, Brock Nelson et Zach Parise ont chacun enregistré des points multiples dans un gain de 4-3.

L'attaquant québécois Anthony Beauvillier (un but, deux aides) et son coéquipier Josh Bailey (un but, deux aides) ont tous deux noirci la feuille des points les trois fois où ces clubs se sont rencontrés.

Les Islanders cherchent à prolonger à six leur séquence de matchs avec un point, après leur victoire de 4-3 contre les Stars de Dallas samedi après-midi, où Nelson a enfilé trois buts en première période.

Il est à noter que les Insulaires ont été impénétrables à 26 de leurs 29 dernières infériorités. À leurs 11 derniers matchs, ils ont cumulé une moyenne d’efficacité de 89,7 % à court d’un homme.

Ils présentent une fiche de 4-0-1 à leurs cinq derniers affrontements contre un rival de section Métropolitaine.

Les Flyers joueront aussi leur dernier match à domicile en mars, car ils prendront ensuite la route pour un périple de cinq matchs qui débutera mardi soir à Détroit.