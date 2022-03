Giordano s'en va à Toronto

Les Maple Leafs de Toronto auraient fait l’acquisition du vétéran Mark Giordano du Kraken de Seattle, dimanche.

Plusieurs sources, dont le réseau Sportsnet, en ont fait l’annonce.

Âgé de 38 ans, Giordano n’est plus le défenseur étoile qu’il était, trois saisons après avoir remporté le trophée Norris, mais peut encore rendre de fiers services dans la Ligue nationale de hockey (LNH). En 55 parties avec le Kraken cette saison, le natif de Toronto a marqué six buts et amassé 23 points.

Rappelons que le défenseur canadien avait été réclamé lors du repêchage d’expansion après avoir disputé l’ensemble de sa carrière avec les Flames de Calgary.

Giordano écoule la dernière saison d’un contrat lui rapportant 6,75 millions $ par campagne.

Les «Sens» renflouent leur ligne bleue

Affligés par la blessure à long terme de Thomas Chabot, les Sénateurs d’Ottawa ont acquis le défenseur Travis Hamonic des Canucks de Vancouver.

En retour, la formation britanno-colombienne a mis la main sur son propre choix de troisième ronde en 2022.

Les Golden Knights de Vegas avaient obtenu cette sélection en retour de Nate Schmidt en novembre 2020, avant de l’utiliser pour faire l’acquisition d’Evgeny Dadonov des «Sens».

Hamonic touchera un salaire de 3 millions $ jusqu’à la fin de la saison prochaine. Le défenseur à caractère défensif n’a disputé que 24 rencontres avec les Canucks cette saison, récoltant sept points.

Selon le réseau TSN, l’ex-entraîneur-chef de Hamonic avec les Islanders de New York, Jack Capuano, aurait eu son mot à dire dans cette transaction, lui qui occupe le poste d’adjoint derrière le banc des Sénateurs.