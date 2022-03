« Te rappelles-tu ce qui s'est passé l'an passé? »

Corey Perry n'a beau plus enfiler le bleu-blanc-rouge, et Ryan Reaves le gris et or, mais les deux ont en mémoire leur affrontement en séries au printemps dernier.

Les micros au niveau de la glace ont capté un long échange où on entend notamment Perry dire : « What happened last year? », question de tourner le couteau dans la plaie. Il faut avouer qu'on s'ennuie à Montréal du caractère baveux du vétéran.

Quelques instants plus tard, Reaves a jeté les gants avec un autre « grande gueule » du Lightning, soit Pat Maroon. Ce combat ne passera toutefois pas à l'histoire comme Maroon n'a pas été capable d'atteindre son adversaire d'un coup de poing, et qu'on croyait par moments qu'il cherchait plutôt à lui donner un gros câlin.

Au final, c'est le 75 des Rangers qui aura un semblant de revanche sur Perry, alors que son coéquipier Mika Zibanejad a marqué le but gagnant avec 16 secondes à faire en troisième période. Les Blue Shirts l'emportent 2 à 1.

Avec les victoires hier des Capitals puis celle aujourd'hui des Penguins, les 2 points étaient primordiaux pour la troupe de Gerard Gallant dans la bataille au positionnement dans la division métropolitaine. Par ailleurs, leurs trois prochaines rencontres sont contre des adversaires de leur division, et ça commence dimanche contre les Hurricanes.

Vous pouvez voir les faits saillants des autres matchs disputés samedi dans la LNH plus bas.

Maple Leafs (3) c. Predators (6)

Blues (4) c. Blue Jackets (5)

Devils (3) c. Oilers (6)

Penguins (4) c. Coyotes (1)

Kings (1) c. Golden Knights (5)

Blackhawks (1) c. Wild (3)

Stars (2) c. Islanders (4)