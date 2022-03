Hampus Lindholm échangé aux Bruins

Les Bruins de Boston ont réussi un coup d’éclat en mettant la main sur le défenseur Hampus Lindholm, samedi.

Les Ducks d'Anaheim ont acquis en retour les arrières Urho Vaakanainen et John Moore, un choix de premier tour en 2022 et des choix de deuxième ronde en 2023 et 2024.

La formation californienne retiendra la moitié du salaire de 5,2 millions $ du Suédois, dont le contrat vient à échéance au terme de la saison.

D’après ce qu’a rapporté Sportsnet, les Bruins tenteraient déjà de parapher une prolongation de contrat avec Lindholm.

Vétéran de neuf saisons malgré ses 28 ans, il a accumulé 22 points en 61 matchs en 2021-2022. Le colosse de 6 pi 4 po a été sélectionné au sixième rang total du repêchage de 2012 par les Ducks.

Deslauriers déménage au Minnesota

Le DG des Ducks, Pat Verbeek, a été très actif samedi, en transigeant aussi l’attaquant Nicolas Deslauriers.

Le Wild du Minnesota a fait son acquisition en retour d’un choix de troisième tour en 2023.

Ancien des Sabres de Buffalo et du Canadien de Montréal, Deslauriers a disputé 61 parties avec les Ducks cette saison, inscrivant 10 points et récoltant 90 minutes de pénalité.

Reconnu pour sa férocité et ses talents de pugiliste, «D-Lo» a laissé tomber les gants à 10 reprises en 2021-2022. Il écoule la dernière saison d’une entente de deux ans lui rapportant un million $ par campagne.