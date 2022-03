Guerrero reprend ses bonnes habitudes

Vladimir Guerrero fils n’a pas mis de temps avant de lancer un message à tous les lanceurs du baseball majeur : il est prêt à reprendre là où il a laissé la saison dernière.

À sa toute première présence au bâton de la Ligue des pamplemousses, samedi à Clearwater, en Floride, le puissant cogneur des Blue Jays de Toronto a expédié une offrande d’Aaron Nola à l’extérieur des limites du terrain. Le fils de l’ancienne gloire des Expos de Montréal comptait déjà deux prises en autant de lancers à son compteur quand il a envoyé la balle à 426 pieds du marbre, et du même coup, à l’extérieur du BayCare Ballpark.

La frappe de l’athlète de 23 ans a toutefois été l’un des seuls moments de réjouissance de la seule formation canadienne du baseball majeur, qui a seulement réussi trois coups sûrs et s’est inclinée 3 à 2 contre les Phillies de Philadelphie. L’autre point des Blue Jays a aussi été inscrit sur une longue balle, celle d’Orelvis Martinez.

Certains joueurs des Blue Jays ont eu un après-midi particulièrement difficile. Ce fut le cas entre autres pour Teoscar Hernandez et Bo Bichette, qui n’ont pas mis une balle en jeu en trois essais chacun à la plaque.

J.T. Realmuto (double), Luke Williams (simple) et Yairo Munoz (simple) ont chacun produit un point pour les vainqueurs.

Les Blue Jays ont fait appel à sept lanceurs pour ce duel. Le partant, Nick Allgeyer, est celui qui a vu le plus d’action, soit deux manches et un tiers. Il a accordé trois coups sûrs et deux points, dont un seul mérité, en plus d’accorder deux buts sur balles. Il a aussi passé deux adversaires dans la mitaine.

Ailleurs dans les ligues majeures:

Au Hammond Stadium, Ryan Fitzgerald a produit le seul point du match dans un gain de 1 à 0 des Red Sox de Boston contre les Twins du Minnesota. Le joueur de troisième coussin a réussi un coup de circuit en solo en septième manche. Le lanceur partant des vainqueurs Nick Pivetta n’a passé que trois manches au monticule, mais il en a profité pour retirer cinq adversaires sur des prises.

Au Charlotte Sports Park, les Rays de Tampa Bay ont disputé un match nul de 4 à 4 aux plus récents champions de la Série mondiale, les Braves d’Atlanta. La formation de la Géorgie a inscrit l’ensemble de ses points en cinquième manche.

Au Ed Smith Stadium, Josh Donaldson a frappé son tout premier circuit dans l’uniforme des Yankees de New York. La formation de la Grosse Pomme a toutefois fait match nul par la marque de 3 à 3 avec les Orioles de Baltimore.