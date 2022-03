Ekblad devrait s’en sortir

En voyant Aaron Ekblad tomber au combat pendant le match contre les Ducks d’Anaheim, vendredi, les Panthers de la Floride ont eu une désagréable sensation de déjà-vu, mais cette fois, le défenseur vedette devrait s’en tirer à bon compte.

Il y avait à peine une minute d’écoulée à cette rencontre lorsque Ekblad est entré en contact avec un adversaire et son coéquipier Aleksander Barkov près de la bande. C’est le genou droit de l’arrière qui a semblé encaisser une bonne partie du choc et il a eu beaucoup de difficulté à regagner le banc de son équipe, d’abord en rampant, puis sur une seule jambe.

Voyez la blessure qu'a subi Ekblad dans la vidéo ci-dessus.

L’état de santé du joueur de 26 ans sera réévalué samedi, mais déjà, on estime du côté des Panthers qu’une blessure majeure a pu être évitée.

«Nous sommes très optimistes. C’est bien mieux que ce à quoi nous nous attendions», a admis l’entraîneur-chef Andrew Brunette au terme de la victoire de 3 à 0 de ses hommes.

Il faut dire que le premier choix au total du repêchage de 2014 a un certain historique quant aux blessures au bas du corps. L’an dernier, Ekblad s’est fracturé la jambe gauche et a dû s’absenter pendant les 21 derniers matchs de la campagne régulière et le premier tour des séries éliminatoires. Les Panthers avaient alors perdu contre l’éventuel champion, le Lightning de Tampa Bay.

«Ce n’est pas [comme] l’an dernier. Il sera OK», a déclaré Brunette.

Cette saison, Ekblad a devancé le record de Robert Svehla pour le plus de points en carrière pour un défenseur dans l’uniforme des Panthers avec 291. L’Ontarien pourrait aussi écrire l’histoire en battant la marque en une campagne de Keith Yandle (62 points), lui qui compte 15 buts et 57 points après 61 matchs.