Affamé, Joshua Roy s’occupe des Mooseheads

Après avoir vu sa série de matchs avec au moins un point s’arrêter à 19 vendredi, l’espoir du Canadien de Montréal Joshua Roy s’est éclaté dans une victoire du Phoenix de Sherbrooke de 7 à 2 face aux Mooseheads de Halifax, samedi au Palais des Sports Léopold-Drolet.

Roy a inscrit deux buts et ajouté une mention d’aide. Son coéquipier Xavier Parent a toutefois fait mieux, faisant mouche à deux reprises en plus de se faire complice de deux filets.

Après avoir marqué en premier, par l’entremise de Mathieu Cataford, la formation néo-écossaise n’a jamais été dans le coup. Robert Orr a aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Mooseheads.

Milo Roelens, Ethan Gauthier et Hugo Primeau ont complété la marque pour le Phoenix, qui a signé une huitième victoire consécutive.

Les Cataractes remportent un duel de gardiens

Au Centre Gervais Auto, les Cataractes de Shawinigan sont sortis victorieux d’un duel défensif, l’emportant 1 à 0 en tirs de barrage face aux Tigres de Victoriaville.

Antoine Coloumbe a repoussé les 25 tirs des Tigres et n’a cédé qu’une seule fois en fusillade. Son homologue Frédéric Duteau a aussi signé un blanchissage avec 27 parades en autant de tentatives, mais a perdu ses duels contre Lorenzo Canonica et Xavier Bourgault lors de la séance de tirs au but.

La formation de Shawinigan a peiné avec l’avantage d’un homme, ne profitant pas des quatre pénalités mineures infligées aux Tigres.

Les Cataractes ont le numéro de leurs rivaux de Victoriaville, remportant chacun de leurs trois affrontements au cours des 10 derniers jours.