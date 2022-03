À voir: Ève Gascon marque l’histoire de la LHJMQ

La gardienne des Olympiques de Gatineau Ève Gascon est devenue samedi la première femme depuis 2000 à participer à un match de saison régulière de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Gascon affronte en ce moment l’Océanic de Rimouski au Centre Slush Puppie.

La dernière joueuse ayant pris part à un duel du calendrier régulier du circuit Courteau est Charline Labonté, qui avait remplacé Simon Lajeunesse devant le filet du Titan d’Acadie-Bathurst dans une rencontre face aux Castors de Sherbrooke.

Rappelée par l’organisation gatinoise la semaine dernière à cause de la blessure à Rémi Poirier, Gascon avait disputé cinq duels hors-concours au dernier camp d’entraînement et avait obtenu deux victoires en trois décisions, affichant une moyenne de buts alloués de 1,87 et un taux d’efficacité de ,934.

Cette saison, elle a porté l’uniforme des Patriotes du Cégep Saint-Laurent, dans la Ligue de hockey collégiale du Québec. L’athlète de 18 ans a amassé neuf gains et subi cinq revers, présentant une moyenne de 2,93 et un taux de ,895.