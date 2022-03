Sénateurs : un intrigant joueur serait sur son départ

L’attaquant Nick Paul sera laissé de côté par les Sénateurs d’Ottawa de façon préventive, vendredi, lui qui est au centre de rumeurs de transactions.

Âgé de 26 ans, Paul deviendra joueur autonome sans compensation au terme de la saison.

Selon le quotidien «Ottawa Sun», il aurait refusé une prolongation de contrat de quatre ans qui lui aurait rapporté 2,5 millions $ par campagne avec les Sénateurs.

En 59 rencontres en 2021-2022, l’Ontarien a inscrit 11 buts et sept mentions d’assistance. Il s’agit seulement de sa troisième saison en tant que régulier dans la Ligue nationale de hockey (LNH), alors qu’il a fait la navette entre le club-école des Sénateurs et le circuit Bettman entre 2015 et 2019.

Paul a changé d’agent plus tôt cette année. Auparavant, il était représenté par nul autre que le directeur général du Canadien de Montréal, Kent Hughes.

En carrière, l’ailier a marqué 29 buts et amassé 66 points en 227 joutes dans la LNH.

Les «Sens» croiseront le fer avec les Flyers de Philadelphie au Canadian Tire Centre vendredi.