Un enthousiasme renouvelé

Le Canadien de Montréal était de retour à l'entraînement à Brossard, vendredi matin, au lendemain de son revers de 4 à 3 en prolongation contre les Stars de Dallas et malgré le résultat quelque peu décevant, ses joueurs continuent de se plaire sous les ordres du pilote Martin St-Louis.

D’ailleurs, les partisans peuvent constater l’entrain et les efforts du groupe de hockeyeurs en place. Même si l’équipe demeure dans les bas-fonds du classement général, elle ne constitue plus une proie facile comme c’était le cas en début de campagne. Les jeunes comme Cole Caufield, Nick Suzuki et Alexander Romanov sont agréables à voir à l’œuvre et les athlètes concernés ne cachent pas non plus leur enthousiasme.

«J’ai eu l’occasion de jouer avec plusieurs gars cette saison et le fait de passer beaucoup de temps ensemble sur la patinoire ainsi qu’à l’extérieur permet de bâtir cette chimie. [...] Mais avec Cole, elle a été là dès le début et espérons qu’elle restera, a affirmé Suzuki en point de presse. Il voit la glace très bien, il est capable d’effectuer toutes les passes sans problème; celles sur mes buts étaient très belles. Il n’est pas uniquement un tireur et le reste du club le voit bien.»

Point de presse de Nick Suzuki -

Quelques absents

Par ailleurs, quatre attaquants étaient absents à la séance du jour: Suzuki, Paul Byron, Brendan Gallagher et Artturi Lehkonen. Il est probable que les quatre en soient à subir des traitements, mais il est aussi à noter que Lehkonen se trouve toujours au coeur de rumeurs de transaction à trois jours de la date limite.

Chez les blessés, Jonathan Drouin s'entraîne avec l'équipe et son cas est évalué quotidiennement. De plus, Andrew Hammond, Carey Price et David Savard ont sauté sur la glace avant la séance du jour. Price a patiné avec l'instructeur des gardiens Eric Raymond.

Le Tricolore disputera le troisième match d’une séquence de six à domicile en accueillant les Sénateurs d’Ottawa, samedi.

Point de presse de Mike Hoffman -