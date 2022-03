Les Padres vont chercher un cogneur

Le joueur de premier but et frappeur désigné Luke Voit poursuivra sa carrière avec les Padres de San Diego, qui l’ont acquis des Yankees de New York, vendredi.

L’organisation californienne a cédé en retour l’artilleur droitier Justin Lange.

Voit, 31 ans, pourrait donner un coup de main à une offensive qui sera privée de Fernando Tatis fils, aux prises avec une fracture du poignet, au cours des premiers mois de la campagne. En 2021, le vétéran a totalisé 11 circuits et 35 points produits en 68 rencontres, tout en conservant une moyenne au bâton de ,239. Lors des deux années précédentes, il avait dépassé le cap des 20 longues balles.

Ayant amorcé sa carrière chez les Cardinals de St. Louis en 2017, Voit a réussi 73 coups de quatre buts dans le baseball majeur.