Les Oilers ont repris de la vigueur

Connor McDavid et les Oilers d’Edmonton ont repris des habitudes gagnantes et devront continuer sur la voie appropriée pour espérer filer en séries éliminatoires.

La saison de l’équipe albertaine, qui a congédié l’entraîneur-chef Dave Tippett au profit de Jay Woodcroft le 10 février, est ponctuée de hauts et de bas. Actuellement, les partisans des Oilers peuvent dire qu’ils sont sur la pente ascendante comme le montrent leurs quatre victoires consécutives. Après avoir malmené les Sabres de Buffalo 6 à 1, jeudi, ils occupent le troisième rang de la section Pacifique. Il s’agit d’une bien meilleure position qu’auparavant, car jusqu’à tout récemment, Edmonton se retrouvait à l’extérieur du portrait des séries.

Au nombre des bonnes nouvelles, il y a la production de Connor McDavid, auteur de quatre parties de deux points d’affilée. Devant le filet, le vétéran Mike Smith a encore de l’essence dans le réservoir : il a réalisé 28 arrêts pour freiner une séquence personnelle de quatre défaites. Sa présence doit rassurer le plus possible ses coéquipiers et l’autre gardien de la formation, Mikko Koskinen.

«Tout faire pour aider votre gardien demeure l’objectif. C’est bien de lui avoir permis d’obtenir cette victoire. Il l’a méritée, a commenté l’attaquant Zach Hyman en conférence d’après-match. Il a simplement été solide toute la soirée et il a toujours cette habileté à bien contrôler la rondelle.»

McDavid excelle... en défense

Parmi ceux qui aident leur gardien à s’en sortir, il y a justement McDavid. C’est du moins l’opinion de Woodcroft qui n’a pas manqué de souligner la contribution sur ce plan du numéro 97, détenteur d’une fiche de +16 cette saison.

«Je ne crois pas qu’il reçoit suffisamment de crédit pour ce qu’il accomplit défensivement. Il effectue énormément de petits jeux à l’intérieur de son territoire. Il bloque des rondelles et parvient aussi à bien sortir celles-ci de la boîte», a-t-il expliqué.

Les Oilers pourraient bien prolonger leur séquence fructueuse samedi après-midi en accueillant les Devils du New Jersey, une équipe éloignée d’une place en séries. Par la suite, la tâche sera plus exigeante en vertu de visites chez l’Avalanche du Colorado et les Stars de Dallas, lundi et mardi.