«La meilleure poutine est à Warwick»

Cédric Desruisseaux est né à Warwick, le 3 mars 2000. Quand on naît à Warwick, on le sait et on le dit haut et fort : la ville du Centre-du-Québec est reconnue pour être la ville où la poutine a été inventée. Un certain Fernand Lachance aurait créé ce classique gastronomique québécois en 1957.

Selon les habitants de la place, la meilleure poutine du Québec est à Warwick.

Discutable? Pas pour Cédric Desruisseaux.

Au début de la saison des Lions de Trois-Rivières, j’ai pu m’entretenir avec tous les joueurs de l’équipe. On a parlé de tout sauf de hockey. Des échanges super intéressants qui sortaient de l’ordinaire. On a trop souvent l’impression de ne pas connaitre la personnalité de certains joueurs, leurs passions, leur passé, leurs voyages, leurs aspirations. Bref, on est allé dans toutes les directions. Avec Cédric, on est allé direct dans la poutine (voyez le tout en vidéo principale).

Le 3e meilleur passeur des Lions de Trois-Rivières travaillait à la Fromagerie Jersey (Warwick) avant de devenir un joueur de hockey professionnel. Il s’occupait de brasser et d’assembler le fromage.

La meilleure poutine est-elle à Warwick? Victoriaville? Drummondville?

Je sens qu’on ne le saura jamais vraiment, mais une chose est sûre. Tel Obélix, Cédric Desruisseaux est tombé dedans quand il était jeune.