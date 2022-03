Il y a 30 ans, une équipe ukrainienne charmait le Québec

Le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec est souvent le théâtre de belles histoires et d’anecdotes croustillantes sur de futures vedettes de la Ligue nationale de hockey (LNH). Il y a 30 ans, c’est une équipe de l’Ukraine qui y avait fait la pluie et le beau temps.

Le pays de l’Europe de l’Est n’a pas une histoire très reluisante dans ce sport. Huit Ukrainiens seulement ont joué dans le circuit Bettman et aucun n’y évolue actuellement. Certains se souviendront d’Alexei Ponikarovsky ou de Ruslan Fedotenko, il y a une dizaine d’années.

En 1991-1992, cependant, c’est un club basé à Kharkiv, une ville désormais bombardée par les Russes, qui avait charmé les Québécois. Le Druzhba-78, nommé ainsi en rapport avec l’année de naissance de ses joueurs, avait remporté le Tournoi et Patrick Dom s’en souvient comme si c’était hier.

«Ça va être ma 32e année au Tournoi et c’est la meilleure équipe que j’aurai vue. Je ne pense pas qu’on va revoir ça un jour. Oui, il y avait de très bons joueurs, mais le jeu collectif de cette équipe-là était absolument phénoménal», a expliqué l’organisateur de l’événement annuel lors du plus récent épisode du balado «La Dose», animé par Jean-Philippe Bertrand sur les ondes de QUB radio.

Avec un seul entraîneur – le controversé Ivan Pravilov qui s’est suicidé en 2012 après avoir été accusé d’attouchements sexuels sur des personnes mineures – et pas de parents qui les suivaient, les jeunes du Druzhba-78 se sont démarqués par leur esprit d’équipe. Le défenseur russe Andrei Zyuzin, qui a roulé sa bosse dans la LNH pendant une décennie, et surtout l’ancien du Canadien de Montréal Dainius Zubrus, en faisaient partie.

Une surprise

Le club ukrainien a causé l’une des plus grandes surprises de l’histoire du Tournoi pee-wee. Selon Dom, les joueurs n’avaient pas l’air de grand-chose avec leurs «pantalons trop courts et leurs bas déchirés».

«Ils arrivaient avec pratiquement rien, s’est-il souvenu. La grande générosité des gens de Québec avait fait qu’il y a eu une collecte pour eux. Ils jouaient avec des patins à deux lames et ils se ramassaient avec des patins à tube.»

«Mais quand on les a vu embarquer sur la patinoire, on ne parlait plus de la même chose», a expliqué le directeur général.

Le Druzhba-78 attirait les foules grâce à la cohésion entre ses éléments. «Les gens venaient les voir. C’était un spectacle de les voir jouer.»

Un invité surprenant

Un peu moins de 20 ans plus tard, c’est la future vedette des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews qui a porté les couleurs de l’équipe ukrainienne, en 2009-2010. Celui qui a aussi évolué en Suisse avait amassé six points en trois rencontres à Québec.

«Auston jouait pour les Bobcats de l’Arizona et il a tout simplement reçu une offre pour aller jouer avec eux, a raconté Patrick Dom. La saison était terminée. Auston avait eu connaissance de ce qui s’était passé avec Druzhba.»

Qui était son entraîneur à l’époque? Nul autre que Zubrus, qui allait jouer six autres campagnes dans le circuit Bettman avant de prendre une retraite méritée. Le Lithuanien a joué pour le CH entre 1998 et 2000.