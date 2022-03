Deshaun Watson a fait son choix

Le quart-arrière des Texans de Houston Deshaun Watson aurait finalement décidé de poursuivre sa carrière avec les Browns de Cleveland.

Selon des informations obtenues par le réseau ESPN vendredi, le pivot a accepté de lever sa clause de non-échange pour se diriger en Ohio. Il obtiendra du même coup une prolongation de contrat de cinq saisons, qui lui rapportera 230 millions $. Ce que les Browns offriront en retour de Watson n’a toutefois pas encore été dévoilé.

Dans les derniers jours, plusieurs formations de la NFL, dont les Browns, les Falcons d’Atlanta, les Saints de La Nouvelle-Orléans et les Panthers de la Caroline, ont démontré de l’intérêt envers l’athlète de 26 ans, dans le but de l'acquérir. Watson a ainsi pris quelques jours afin d’évaluer son futur et de prendre une décision.

À sa plus récente saison dans la NFL, en 2020, Watson avait complété 70,2 % de ses passes pour 4823 verges de gains. Il avait aussi réussi 33 relais pour un majeur contre sept interceptions.