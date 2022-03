Hommage à Scott Hall

Cette semaine dans le balado «Les Anti-Pods de la lutte», Kevin Raphaël et Pat Laprade discutent longuement de la carrière et de la vie de Scott Hall, aussi connu sous le nom de Razor Ramon, décédé plus tôt cette semaine à l’âge de 63 ans.

Les deux animateurs parlent également des nouvelles concernant WrestleMania, de Cody Rhodes, des nouvelles signatures à AEW et de bien plus, dans un autre épisode à ne pas manquer. À écouter ici: