Ève Gascon réalisera une première en 22 ans

À moins d’un imprévu, la gardienne des Olympiques de Gatineau Ève Gascon deviendra samedi la première femme depuis 2000 à participer à un match de saison régulière de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

D’après ce qu’a indiqué l’entraîneur-chef de l’équipe, Louis Robitaille, à la chaîne radiophonique 104,7 jeudi, Gascon affrontera l’Océanic de Rimouski au Centre Slush Puppie.

La dernière joueuse ayant pris part à un duel du calendrier régulier du circuit Courteau est Charline Labonté, qui avait remplacé Simon Lajeunesse devant le filet du Titan d’Acadie-Bathurst dans une rencontre face aux Castors de Sherbrooke.

Rappelée par l’organisation gatinoise la semaine dernière à cause de la blessure à la jambe de Rémi Poirier, Gascon avait disputé cinq duels hors-concours au dernier camp d’entraînement et avait obtenu deux victoires en trois décisions, affichant une moyenne de buts alloués de 1,87 et un taux d’efficacité de ,934. Cette saison, elle a porté l’uniforme des Patriotes du Cégep Saint-Laurent, dans la Ligue de hockey collégiale du Québec. L’athlète de 18 ans a amassé neuf gains et subi cinq revers, présentant une moyenne de 2,93 et un taux de ,895.