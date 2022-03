Du bon à garder, malgré l’élimination

Publié aujourd'hui à 14h27

Mis à jouraujourd'hui à 14h27

Le CF Montréal a subi l'élimination en Ligue des champions de la CONCACAF contre Cruz Azul, mercredi soir au Stade olympique, mais malgré la déception, il y a aussi une réalité à laquelle on doit faire face : l’adversaire était meilleur que le précédent (Santos Laguna) et en cas de victoire, il fallait affronter une autre équipe mexicaine au tour suivant.

À VOIR AUSSI | Ligue des champions: le CF Montréal éliminé

Et pour l’instant, on n’a pas encore vu un club de la MLS passer trois clubs mexicains pour remporter ce trophée. D’ailleurs, il faut noter que le Revolution de la Nouvelle-Angleterre était en bonne position avant son match d’hier, pour finalement être renversé lui aussi par une formation mexicaine (Pumas UNAM). Cela fait en sorte qu’une finale toute MLS est désormais impossible en 2022.

Lassi à sa place?

Pour en revenir au match d’hier soir, il faut d’abord saluer les 21 000 personnes qui se sont présentées au «Big O». Oui, il y avait beaucoup de «fans» de Cruz Azul, mais tant mieux, ça ajoute à l’ambiance et ça renforçait ce sentiment spécial qui nous habite lors des matchs de Ligue des champions, surtout au Stade olympique, un endroit où ces rencontres sont généralement mémorables.

Le CF Montréal était dans l’obligation de donner une bonne performance et de gagner. Malheureusement, Cruz Azul a été la meilleure équipe, mais il y a de bonnes choses à retirer de la performance des hommes de Wilfried Nancy. Alors que l’équipe avait peiné à créer des occasions de marquer lors de ses duels précédents, cette fois, il y en avait, alors que Lassi Lappalainen, utilisé à droite, a su faire parler ses qualités en débordant, en donnant des centres, en apportant du danger.

On sait que le Finlandais a plus souvent été utilisé à gauche, dernièrement, mais étant droitier, il était sur son «bon pied», mercredi, et il était très visible sur le terrain et plus menaçant, surtout en deuxième demie après l’entrée en scène de l’attaquant Kei Kamara. Ce dernier a eu «du service» et il aurait pu concrétiser à quelques reprises devant le but grâce à des offrandes de Lappalainen. Ce fut une expérience intéressante pour la suite des choses.

Crédit photo : courtoisie CF Montréal

Mieux exploiter les couloirs

J’en ai déjà parlé ici : il est clair, à ce point-ci, que le CF Montréal est une équipe qui aime jouer dans l’axe. Victor Wanyama, Djordje Mihailovic, Joaquin Torres et Ismael Koné, voire même Rudy Camacho, opèrent dans ce secteur et mènent le jeu. Mais l’équipe était en mal de solutions, initialement, contre les Mexicains, et il a fallu des ajustements de Nancy à la mi-temps pour qu’elle se mette à mieux exploiter les couloirs en utilisant mieux les pistons.

Dans la formation actuelle, les pistons apportent de la largeur et c’est eux qu’on veut voir en position de mettre des centres. Pas seulement par les airs vers Kei Kamara, mais aussi de manière à mettre l’adversaire sur les talons et en envoyant des centres au cordeau, ou en retrait, alors qu’il y a des joueurs dans la surface.

D’ailleurs, le but inscrit par Cruz Azul, qui a un peu cloué le cercueil du CF, l’a été au moyen d’un centre alors qu’il y avait trois joueurs dans la surface qui apportaient de l’incertitude à la défense montréalaise. Uriel Antuna était libre, le ballon lui est arrivé et il n’a pas manqué sa chance. C’était un bon exemple de verticalité et de transition rapide.

BUT ANTUNA 1-0 -

Si le CF Montréal parvient à répéter ce qu’il a fait en deuxième demie dans les prochains matchs, clairement, l’équipe sera bien plus menaçante et la collecte de points s’en trouvera sans doute nettement meilleure.

Djordje, un «huit»?

J’ai bien aimé voir, vers la fin du match, Mihailovic travailler davantage en milieu «relayeur». L’Américain est davantage habitué à être un milieu offensif qui se tient entre les lignes, mais il était intéressant de voir ce joueur plutôt cérébral faire circuler le ballon rapidement, être plus souvent impliqué. Non seulement il est très capable de réaliser la dernière passe, il peut aussi repérer où le ballon doit aller pour trouver les autres failles et bien distribuer celui-ci. Pourrait-on davantage voir Mihailovic en «huit» aux côtés de Wanyama dans le futur? La fin de rencontre a été très intéressante dans l’animation alors que Mihailovic jouait un peu plus reculé.

Crédit photo : courtoisie CF Montréal

«Focus» sur Atlanta

La Ligue des champions, c’est fini pour cette année, alors il faut maintenant se concentrer pleinement sur la MLS, alors que l’équipe sera à Atlanta dès samedi pour y disputer un match au Mercedes-Benz Stadium, une enceinte qui n’a jamais été des plus accueillantes pour elle.

Ce qui est intéressant dans le contexte actuel, c’est qu’Atlanta United est une formation à saveur latine et après avoir affronté Cruz Azul, Montréal pourrait être en position de continuer sur sa lancée de la deuxième demie de mercredi soir.

Est-ce que le CF Montréal ira chercher ses premiers points de la saison dans la ville du Coca-Cola? Ce sera à ne pas manquer samedi, à TVA Sports!