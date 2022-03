Baker Mayfield veut partir

Le quart-arrière Baker Mayfield a demandé aux Browns de Cleveland de l’échanger, estimant rompus ses liens de confiance avec l’organisation.

C’est ce qu’a révélé jeudi la chaîne NFL Network. La réaction du joueur de 26 ans fait suite à des spéculations relatives à l’intérêt exprimé par les Browns à l’égard du pivot des Texans de Houston Deshaun Watson, qui souhaite être échangé et qui reste l’objet de la convoitise de quelques formations de la ligue. La même source a indiqué que Cleveland n’était plus dans la course à l’obtention des services de Watson.

«C’est dans l’intérêt des deux parties d’aller de l’avant. La relation a trop souffert pour être réparée», a déclaré Mayfield à ESPN.

Selon le réseau américain, les dirigeants du club de Cleveland auraient refusé la demande du pivot, lui offrant plutôt de le rencontrer. Le principal intéressé ne l’entend pas ainsi. Déjà mardi, il avait publié sur ses réseaux sociaux ce qui s’apparente à un message d’adieu rédigé à l’intention des partisans des Browns.

«Cleveland, les quatre dernières années ont complètement changé ma vie, rien de moins, depuis que j’ai entendu mon nom au repêchage, avait-il écrit. Ceci n’est pas un message avec un sens caché. C’est simplement un message pour remercier la ville de nous avoir accueillis, ma famille et moi. Nous avons créé et partagé plusieurs souvenirs en traversant tout ce processus, autant durant les hauts que durant les bas. Je n’ai aucune idée des événements futurs, ce qui explique mon silence tout au long de ce processus. Je contrôle seulement ce que je peux.»

En 2021, Mayfield a disputé 14 matchs, complétant 60,5 % de ses passes pour 3010 verges, 17 touchés et 13 interceptions.