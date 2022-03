Abraham Toro doit faire sa place

On passe tranquillement aux choses sérieuses dans le baseball majeur : Abraham Toro et les Mariners de Seattle entameront leur calendrier préparatoire, vendredi, et le Québécois devra à nouveau faire ses preuves pour conserver un poste régulier avec l’équipe.

Polyvalent en défensive, Toro pourrait forcer les Mariners à l’utiliser fréquemment en connaissant du succès au bâton.

Échangé des Astros de Houston aux Mariners durant la dernière saison, Toro a surtout joué au deuxième coussin en défensive pour le club de Seattle. En 60 matchs avec sa nouvelle équipe, il a surtout conservé une moyenne au bâton de ,252, réussissant notamment 11 doubles et cinq circuits.

Son rendement à l’attaque risque de dicter son utilisation en 2022, lui qui fait figure de couteau suisse chez les Mariners à la suite des acquisitions effectuées par l’équipe au courant de la saison morte.

Après l’embauche d’Adam Frazier, avant le déclenchement du lock-out, la formation de Seattle a ajouté le joueur de troisième but Eugenio Suarez et le voltigeur Jesse Winker, lundi, par le biais d’une transaction avec les Reds de Cincinnati.

«Nous avons l’impression que ces gars-là ajoutent de la profondeur à notre formation offensive, semblable à celle des équipes qu’on retrouve dans les éliminatoires», a commenté le directeur général Jerry Dipoto, devant les médias, après l’échange.

Dans les plans de l’équipe

En décembre, lors d’une entrevue avec l’Agence QMI, Toro ne s’inquiétait pas trop des acquisitions à venir chez les Mariners, après celle de Frazier, qui évolue au deuxième but.

«Jerry Dipoto m’a demandé si j’étais plus à l’aise au deuxième but ou au troisième but. Je lui ai répondu que je voulais seulement jouer, peu importe la position en défensive et les joueurs que les Mariners souhaitaient acquérir, avait alors indiqué le Québécois de 25 ans. Quand le DG m’a appelé, il m’a assuré que j’étais dans les plans et il m’a même dit que j’allais prendre des répétitions dans le champ extérieur pendant le camp [d’entraînement]. Je ne sais pas si je vais vraiment jouer comme voltigeur, mais on va aussi voir cette possibilité.»

Avec Suarez au troisième but, Toro sait surtout qu’il devra bien faire à l’attaque s’il espère jouer régulièrement. Le test commencera dès le premier match préparatoire, vendredi en Arizona, contre les Padres de San Diego. Le jeune gaucher MacKenzie Gore sera le lanceur partant pour les Padres.

De l’action pour Charles Leblanc?

Chez les Marlins de Miami, il sera intéressant de voir si le Québécois Charles Leblanc verra de l’action dans la Ligue des pamplemousses. Ancien de l’organisation des Rangers du Texas, Leblanc, 25 ans, s’est joint aux Marlins, en décembre dernier, dans le cadre d’un repêchage spécial réservé aux joueurs des ligues mineures.

La formation de Miami entamera aussi son calendrier préparatoire, vendredi, affrontant les Nationals de Washington à West Palm Beach.