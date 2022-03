Von Miller se joint aux Bills

Le secondeur Von Miller poursuivra sa carrière avec les Bills de Buffalo après avoir accepté un pacte de six ans et 120 millions $.

C’est du moins les informations qu’a obtenues le réseau NFL Network, mercredi.

L’athlète de 32 ans était certainement l’un des joueurs autonomes les plus convoités sur le marché. Il est actuellement le joueur actif de la NFL avec le plus de sacs (115,5) et détient le record chez les Broncos de Denver (110,5).

Miller a été échangé aux Rams de Los Angeles au cours de la dernière saison, ce qui lui a permis de mettre la main sur une deuxième bague du Super Bowl. Contre les Bengals de Cincinnati, cet hiver, il a plaqué deux fois le quart-arrière adverse derrière la ligne de mêlée. Il a ainsi égalé la marque de tous les temps en grande finale avec 4,5 sacs en carrière.

Miller a également réussi deux interceptions, dont une retournée pour le touché, rabattu 22 passes et forcé 27 échappés au cours de ses 150 matchs depuis ses débuts dans la NFL en 2011. Il a totalisé 540 plaqués.